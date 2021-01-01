الشخرة ينفي تصريحات نُسبت له بشأن مسؤولية الشيخ عن صفقة اللقاحات

رام الله /سما/

نفى الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، د. كمال الشخرة، إدلائه بتصريحات حول الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على توريد لقاح "فايزر" المضاد لـ"كورونا".

وقال الشخرة في تصريح صحفي له ظهر يوم السبت: "إنّ ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول أنّ الاتفاق أبرمته وزارة الشؤون المدنية مع الاحتلال غير صحيح".

وكانت وسائل إعلام قد نشرت صباح اليوم تصريحًا منسوبًا للشخرة، جاء فيه: "إنّ الوزارة كانت مهمتها استلام لقاح فايزر من الجانب الإسرائيلي فقط، وليست هي صاحبة الاتفاق".

وتابع: "تم إبلاغنا من قبل وزارة الشؤون المدنية ممثلة بالوزير حسين الشيخ المشرف على هذه الصفقة أنّ هذه اللقاحات جيدة وسارية المفعول"، مُردفاً: "لكن للأسف ظهر أن هناك مشكلة حقيقية تتمثل في قرب انتهاء صلاحيتها".