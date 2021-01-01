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اسرائيل تقرر إعادة فتح معبر الكرامة والعمل ساعات اطول أيام الجمع والسبت

السبت 19 يونيو 2021 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تقرر إعادة فتح معبر الكرامة والعمل ساعات اطول أيام الجمع والسبت



اريحا /سما /

قررت إسرائيل إعادة فتح جسر الكرامة أيام الجمع والسبت عبر تمديد العمل وذلك بعد عام ونصف من إغلاقه بسبب فيروس كورونا .

ويأتي ذلك في أعقاب الإنخفاض الحاد في حجم الإصابة بفيروس الكورونا.

وسيعمل معبر الكرامة ( جسر اللنبي) كما قرر ما يسمى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية بين الساعات 7:30 - 15:30 . وسيسهم القرار في عملية عبور المسافرين وستزيد من عدد المارين والعائدين من المعبر.

ونقلت القناة السابعة إلاسرائيلية عن مسؤول المعبر من الجانب الإسرائيلي نبيل طافش قوله "إن فتح المعبر خلال يومي الجمعة والسبت خطوة هامة نحو العودة للحياة الإعتيادية التي تعوّدنا عليها سابقا و ننسق مع كافة الجهات المعنية، من أجل إتاحة عبور ناجع مع الحفاظ الكامل على الأمن".

#اسرائيل #معبر الكرامة #فيروس كورونا

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