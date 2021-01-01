دعوات للتصدي للمسيرات الاستفزازية للمستوطنين في قرى الضفة بعد غد الاثنين

الضفة المحتلة / سما /

دعت لجان المقاومة الشعبية والقوى والفصائل، اليوم السبت، إلى الرد على استفزازات المستوطنين وقطع الطريق على مسيرات الأعلام التي سينظمونها قرب قرى الضفة الغربية بعد غد الاثنين.

وقال منسق لجان المقاومة الشعبية في قرية كفر قدوم مراد شتيوي إن هناك فعاليات ستنظم في أنحاء مختلفة بالضفة الغربية لمواجهة الأنشطة الاستيطانية على قمم الجبال.

ودعا شتيوي في حديث لإذاعة صوت فلسطين، الى وجوب الحذر والمبادرة بفعل المقاومة الشعبية عبر التواجد على الجبال والتلال لمنع الأنشطة الاستيطانية.

من جانبه، دعا منسق القوى والفصائل في محافظة نابلس نصر أبو جيش المواطنين الى قطع الطريق على مسيرات المستوطنين الاستفزازية، المقررة على مفارق الطرق، ورفع الأعلام الفلسطينية على كل التلال المرتفعة.

وقال أبو جيش، إن فصائل العمل الوطني ستجتمع اليوم في مكتب حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في نابلس، لبحث الخطوات التي من الممكن اتخاذها للتصدي لمسيرات المستوطنين المرتقبة.

وبحسب الإعلام العبري، فإن المستوطنين يخططون للخروج بـ14 مسيرة، بما يشبه مسيرة الأعلام التي نظمها المستوطنون الثلاثاء الماضي في القدس المحتلة.