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الكتلة الإسلامية تنظم حملة زيارات للمدارس المتضررة

السبت 19 يونيو 2021 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نظمت الكتلة الإسلامية في قطاع غزة حملة زيارات للمدارس المتضررة جاء العدوان الأخير على قطاع غزة، وأفاد أ. سعيد اللقطة مدير المكتب الإعلامي للكتلة الإسلامية بأن هذه الحملة تأتي في إطار التواصل الدائم بين المدارس والكتلة في كافة مناطق القطاع وتعزيز الصمود والمضي قدمًا في توصيل رسالة التعليم السامية.

وأضاف اللقطة قائلاً:" تم تشكيل لجان خاصة لزيارة المدارس المتضررة وكان ضمن هذه اللجان قادة العمل الكتلي في المحافظات، وأهدينا إدارات المدارس خارطة فلسطين التاريخية لتبقى راسخة في أذهان طلابنا على مر الأجيال، وبذلك نحارب سياسة التجهيل التي ينتهجها العدو".

وأكد اللقطة بأن هذا الاستهداف والاعتداء على مدارس الأطفال يوضح مدى همجية هذا المحتل الغاصب، وعدم التزامه بأي من المواثيق أو القوانين الدولية.

#الكتلة الإسلامية #المدارس

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