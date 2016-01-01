باريس سان جيرمان يتحرك للتعاقد مع بوجبا من مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

تحرك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل التعاقد مع نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوجبا خلال فترة الانتقالات الصيفية، في الوقت الذي يدخل فيه اللاعب في دائرة اهتمام نادي يوفنتوس الإيطالي.

وحسب RMC Sport الفرنسية، فقد قرر بول بوجبا عدم تمديد عقده مع مانشستر يونايتد، فيما دخل في مفاوضات بالفعل مع باريس سان جيرمان.

وأشارت المحطة الفرنسية أن وكيل بوجبا، مينو رايولا، التقى برئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي في مدينة نيس الفرنسية قبل بضعة أيام من أجل مناقشة وضعية اللاعب.

وينتهي عقد بوجبا الحالي مع مانشستر يونايتد في يونيو 2022 ولا يبدو مهتمًا بالاستمرار في أولد ترافورد، رغم السعي المستميت من النادي لإقناعه بالتوقيع على عقد جديد، فيما سيكون البديل هو العثور على ناد آخر يقبل بدفع 80 مليون يورو للحصول على خدمات الدولي الفرنسي، والذي سيصبح لاعبًا حرًا في صيف 2022.

وكان بوجبا قد ارتبط أيضًا بالعودة إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، حيث تألق في الفترة من 2012 حتى 2016.

وقد تلعب عودة المدير الفني ماكسيمليانو أليجري إلى يوفنتوس دورًا هامًا في إقناع اللاعب بالعودة لارتداء قميص السيدة العجوز، والذي رحل عنه في 2016 للانضمام إلى مانشستر يونايتد مقابل 105 مليون يورو.