رسالة ميسي بعد قيادة الأرجنتين للفوز على الأوروجواي

وكالات / سما /

احتفل ليونيل ميسي مهاجم برشلونة بفوز منتخب بلاده الأرجنتين على منتخب الأوروجواي بهدف نظيف، وذلك خلال المباراة التي أقيمت فجر اليوم السبت، لحساب الجولة الثانية من بطولة كوبا أميركا 2021.

وحقق منتخب الأرجنتين انتصاره الأول بعد 3 تعادلات متتالية في تصفيات كأس العالم والجولة الأولى من كوبا أميركا، الأمر الذي أزال الضغوط قليلاً عن اللاعبين، وبالأخص ليونيل ميسي.

وساهم ميسي بشكل مباشر في الانتصار الذي حققه منتخب التانجو، حيث صنع هدف اللقاء الوحيد الذي حمل توقيع جويدو رودريجيز بحلول الدقيقة 13، عبر كرة عرضية رائعة.

ونشر النجم الأرجنتيني صورة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام تجمعه بزملائه المقربين في منتخب التانجو داخل حوض استحمام، وهم آنخيل دي ماريا، نيكولاس أوتاميندي، دي بول، كوريا وباريديس.

وعلق ليونيل ميسي على الصورة “يا له من فوز، كان من المهم الفوز اليوم، هذا سيمنحنا الهدوء لما هو قادم، والذي سيكون صعباً”.

يذكر أن الأرجنتين رفعت رصيدها إلى 4 نقاط في المجموعة الأولى لبطولة كوبا أميركا، واعتلت الصدارة بشكل مؤقت رفقة منتخب تشيلي.