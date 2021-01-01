خالد : الادارة الاميركية تعطي حكومة اسرائيل ضوءا أخضر لارتكاب مزيد من الجرائم

رام الله / سما /

اتهم تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنزظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مدونة على مواقع التواصل الاجتماعي الادارة الاميركية بإعطاء الحكومة الاسرائيلية الجديدة ضوءا أخضر لارتكاب مزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967

وأضاف أن وسائل الاعلام تناقلت بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أرسلت رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية الجديدة تفيد أنها لن تثير القضية الفلسطينية في الأشهر الأربعة المقبلة وأنها لن تزعجها حتى يتم إقرار موازنة دولة الاحتلال .

وتابع قائلا : اليوم إقرار الموازنة وبعد اربعة أشهر تجد هذه الادارة أعذارا جديدة للتعبير عن رغبتها بعدم إزعاج حكومة بينت – لابيد ولسان حالها يقول : الفلسطينيين بينتظروا ، شو المشكلة ، المهم عدم ازعاج حكومة اسرائيل

وختم تيسير خالد مدونته قائلا : هذه اخبار سيئة طبعا لمن يراهنون على دور مختلف وسياسة مختلفة للولايات المتحدة من حقوق الشسعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني – الاسرائيلي ، وهذا ضوء أخضر طبعا يمنح حكومة اسرائيل ومعها بتسلئيل سموتريتش وايتمار بن غفير المزيد من الوقت لمواصلة التحريض وارتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني .