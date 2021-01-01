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جودة البيئة : تلوث شواطئ محافظة غزة والشمال وصل الى "مستويات خطيرة"

السبت 19 يونيو 2021 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
جودة البيئة : تلوث شواطئ محافظة غزة والشمال وصل الى "مستويات خطيرة"



غزة/سما/

قال مدير عام حماية البيئة في سلطة وجودة البيئة بغزة بهاء الأغا، إن انقطاع الكهرباء وتدمير البنى التحتية أثرت على عمل محطات معالجة الصرف الصحي، ما أدى لزيادة تلوث شواطئ قطاع غزة.

وأشار إلى أن مستويات التلوث في شاطئ غزة والشمال وصل لمستويات خطيرة، أما شواطئ خان يونس ورفح وجزء كبير من شاطئ المنطقة الوسطى ما زالت جيدة.

ولفت إلى ان لديهم خطوط تصريف للمياه العادمة بالقرب من الحدود المصرية مع مدينة رفح، وفي السطر الغربي بمدينة خان يونس، وشمال معسكر دير البلح، ومقابل شارع الحرية "نتساريم" بمدينة غزة، ومضخة عامر بشمال القطاع، وأثناء العدوان الأخير تم استهداف الخط الرئيسي بشمال القطاع ما اضطررنا لضخها على الشاطئ.

وأوضح أن مصارف محطات المعالجة تضخ باستمرار على شاطئ البحر، والتلوث يعتمد على الكمية وجودة المعالجة، واليوم محطات المعالجة تقلل من التلوث على الشاطئ.

ووجه الأغا المصطافين بالمناطق التي تحتوي على تصريف المياه العادمة للابتعاد عنها مسافة 500 متر وأكثر، ومنظمة الصحة العالمية تؤكد أن السباحة بهذه المناطق لا تؤدي للوفاة إنما تؤدي لأمراض كثيرة، والأفضل الحذر واتباع التعليمات التي تصدرها الجهات المتخصصة.

#شواطئ قطاع غزة #مياه الصرف الصحي

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