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الصحة: وفاتان و106 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

السبت 19 يونيو 2021 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: وفاتان و106 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين



رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، ظهر يوم السبت الموافق 19 يونيو 2021، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين،  إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 1، طوباس 1، نابلس 2، قطاع غزة 102".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي:"طوباس 8، نابلس 8، جنين 5، الخليل 1، طولكرم 1، رام الله والبيرة 3، بيت لحم 2، قطاع غزة 254".


 
وأفادت بأنه تم تسجيل حالة وفاة في مدينة سلفيت وحالة وفاة في قطاع غزة، نتيجة الإصابة بالفيروس. 

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 9 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية  17 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية  وقطاع غزة 445,598  بينهم 270,795 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#الصحة الفلسطنية #فيروس كورونا #وباء كورونا

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