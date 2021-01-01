الشيخ يرد على أنباء ربطته بعملية شراء لقاحات منتهية الصلاحية من "إسرائيل"

رام الله/سما/

كشف رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، اليوم السبت، حقيقة الأنباء التي ربطته بعملية شراء اللقاحات "منتهية الصلاحية" من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر الشيخ في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن موضوع اللقاح من إسرائيل عار عن الصحة تمامًا".

وقال: "ما نُشر هو تصّيد بالمياه العكره، ولا علاقة للشؤون المدنية بهذا الملف وليس من صلاحياتها، نأمل من وسائل الاعلام توخي الدقة قبل نشر اي خبر يتعلق بعمل الشؤون المدنية".





يشار إلى أنه نُسب تصريحًا مفبركًا للناطق باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، جاء فيه إن "وزارة الصحة الفلسطينية كانت مهمتها استلام لقاح فايزر من الجانب الإسرائيلي فقط وليست هي صاحبة الاتفاق".

ونفى الناطق باسم وزارة الصحة فيما بعد، أنه صرح لأي وسيلة إعلامية.

وقال الشخرة "لم يكن لي أي تصريح صحفي، اليوم، بخصوص الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول توريد لقاح فايزر، وما نشرته بعض وسائل الإعلام حول أن الاتفاق أبرمته وزارة الشؤون المدنية غير صحيح.