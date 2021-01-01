  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشيخ يرد على أنباء ربطته بعملية شراء لقاحات منتهية الصلاحية من "إسرائيل"

السبت 19 يونيو 2021 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ يرد على أنباء ربطته بعملية شراء لقاحات منتهية الصلاحية من "إسرائيل"



رام الله/سما/

كشف رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، اليوم السبت، حقيقة الأنباء التي ربطته بعملية شراء اللقاحات "منتهية الصلاحية" من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر الشيخ في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن موضوع اللقاح من إسرائيل عار عن الصحة تمامًا".

وقال: "ما نُشر هو تصّيد بالمياه العكره، ولا علاقة للشؤون المدنية بهذا الملف وليس من صلاحياتها، نأمل من وسائل الاعلام توخي الدقة قبل نشر اي خبر يتعلق بعمل الشؤون المدنية".


 
يشار إلى أنه نُسب تصريحًا مفبركًا للناطق باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، جاء فيه إن "وزارة الصحة الفلسطينية كانت مهمتها استلام لقاح فايزر من الجانب الإسرائيلي فقط وليست هي صاحبة الاتفاق".

ونفى الناطق باسم وزارة الصحة فيما بعد، أنه صرح لأي وسيلة إعلامية.

 وقال الشخرة "لم يكن لي أي تصريح صحفي، اليوم، بخصوص الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول توريد لقاح فايزر، وما نشرته بعض وسائل الإعلام حول أن الاتفاق أبرمته وزارة الشؤون المدنية غير صحيح.

#الشيخ #حسين الشيخ #لقاحات كورونا المنتهية #كمال الشخرة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس غاضب.. قناة عبرية تحذر من الدور المصري في قطاع غزة ومع حماس

قناة اسرائيلية: حماس اختبرت "نفتالي بينت" وفشل في الاختبار!

"متحور دلتا" يرعب العالم.. والصحة العالمية تعلن "الخبر الصادم"

الرجل الذي اضعف ابو مازن وعزز مكانة حماس..جال بيرجر

الأمم المتحدة تحذر من "جائحة" وشيكة لا لقاح لها

صحيفة عبرية: رقميا.. الرواية الفلسطينية تكشف زيف المحتل وتنتصر للعالم الحقيقي

معاريف: بين بايدن و"أفيتار".. إسرائيل بـ"انتظار أقوال العم جو" في المسألة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

الجهاد الاسلامي : المقاومة بعثتت أمس رسالة تهديد إلى "إسرائيل" عبر مصر

الصحة: وفاتان و106 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

مم

"إسرائيل" تنقل رسالة إلى مصر بشأن معبر رفح..ضغوط على السلطة لوضع آلية للمنحة القطرية

المقاومة

المقاومة تبلغ الوسيط المصري برسالة هامة حول ملف صفقة تبادل الأسرى

سلام

اقتراح أمريكي سبب دفع الرئيس عباس إعادة ترتيب ملف المفاوضات وهذا موقف "حماس"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية