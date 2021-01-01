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إصابة مسنة من ذوي الإعاقة باعتداء للمستوطنين على المواطنين جنوب الخليل

السبت 19 يونيو 2021 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أصيبت، اليوم السبت، مسنة من ذوي الإعاقة الحركية بجروح ورضوض، جراء اعتداء المستوطنين على منازل المواطنين ورشقها بالحجارة في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل، واعتقل شاب من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد رئيس مجلس قروي التوانة محمد ربعي ، بأن عددا من مستوطني "حفات ماعون" المقامة على أراضي المواطنين في التوانة، هاجموا بحماية جنود الاحتلال، منازل المواطنين ورشقوها بالحجارة، ما تسبب بإصابة المسنة المقعدة فاطمة خليل ربعي (70 عاما) برضوض أثناء جلوسها أمام منزلها، حيث تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار منسق اللجان الشعبية والوطنية جنوب الخليل راتب الجبور ، ان اعتداءات وممارسات قوات الاحتلال والمستوطنين، تهدف لتهجير المواطنين من أراضيهم ومنازلهم، وتوسيع المستوطنة المذكورة.

وطالب أهالي القرية، المؤسسات المحلية والدولية، بضرورة العمل على حمايتهم ووقف اعتداءات الاحتلال عليهم.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت بمسافر يطا الشاب عامر عيسى عوض.

#الخليل #المستوطنين

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