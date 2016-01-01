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هنية يثمن الجهود المغربية الداعمة للقضية الفلسطينية..صور

السبت 19 يونيو 2021 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يثمن الجهود المغربية الداعمة للقضية الفلسطينية..صور



الرباط/سما/

ثمّن رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، الجهود المغربية الداعمة للقضية الفلسطينية.
جاء ذلك على هامش لقاءات جمعت هنية بممثلي مؤسسات مغربية غير حكومية، مساء الجمعة، وفق بيان صادر عن الحركة، السبت.


وقال البيان: “استقبل هنية ووفد قيادة الحركة في مقر إقامته بالمغرب ممثلين لفعاليات مغربية، منهم نائب منسق مجموعة العمل من أجل فلسطين، لطفي الغوتي، ونقيب الحقوقيين عبد الرحمن بن عمرو ، وعضو المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عزيز هناوي”.
واطلع هنية على دور تلك الفعاليات “على مستوى التحرك الحقوقي والقانوني من أجل فلسطين، خاصة أنهم يضمون كل الأطياف السياسية المغربية، سواء التيار الإسلامي أو القومي أو اليساري، وأشادوا بنضال الشعب الفلسطيني ومقاومته”.


وعبّر هنية عن تقديره لحالة “الإجماع المغربية حول فلسطين من كل المستويات الملكية والحكومية والشعبية، والتيارات والأحزاب السياسية”، بحسب البيان.
ومساء الجمعة، أقام العاهل المغربي الملك محمد السادس مأدبة عشاء على شرف رئيس المكتب السياسي لـ “حماس”.
والأربعاء، وصل هنية إلى الرباط، في زيارة غير معلنة المدة، هي الأولى من نوعها للمملكة، بدعوة من حزب “العدالة والتنمية” (قائد الائتلاف الحاكم)، وذلك بعد أشهر من تطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل.



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#هنية #اسماعيل هنية #القضية الفلسطينية

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