فتح تكشف حقيقة أنباء اتخاذ قرار بحل أقاليم قطاع غزة

رام الله/سما/

كشفت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح اليوم السبت، حقيقة أنباء اتخاذ قرار بحل أقاليم قطاع غزة.

ونفى عضو الهيئة القيادية العليا بحركة فتح جمال عبيد في تصريح صحفي، ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبعض الصفحات بشأن اجتماع الهيئة القيادية العليا مساء الجمعة الموافق 18/6/2021 وأنه "خلال الاجتماع أتخذ قرار بحل أقاليم المحافظات الجنوبية خبر مزور وكاذب".

وقال: "لم يكن هنالك أي اجتماع للهيئة القيادية العليا المحافظات الجنوبية مساء الجمعة وبالتالي فـ "إن كل تفاصيل هذه الخبر عارٍ عن الصحة".





وحذر من "مغبة الانزلاق في أتون هذه الأخبار والفبركات الإعلامية التي لا تخدم سوى أعداء فلسطين وفتح الخالدة"، داعياً الجميع للرجوع للمصادر التنظيمية الرسمية قبل تداول أي خبر يخص الحركة.