  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتح تكشف حقيقة أنباء اتخاذ قرار بحل أقاليم قطاع غزة

السبت 19 يونيو 2021 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتح تكشف حقيقة أنباء اتخاذ قرار بحل أقاليم قطاع غزة



رام الله/سما/

كشفت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح اليوم السبت، حقيقة أنباء اتخاذ قرار بحل أقاليم قطاع غزة.

ونفى عضو الهيئة القيادية العليا بحركة فتح جمال عبيد في تصريح صحفي، ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبعض الصفحات بشأن اجتماع الهيئة القيادية العليا مساء الجمعة الموافق 18/6/2021 وأنه "خلال الاجتماع أتخذ قرار بحل أقاليم المحافظات الجنوبية خبر مزور وكاذب".

وقال: "لم يكن هنالك أي اجتماع للهيئة القيادية العليا المحافظات الجنوبية مساء الجمعة وبالتالي فـ "إن كل تفاصيل هذه الخبر عارٍ عن الصحة".


 
وحذر من "مغبة الانزلاق في أتون هذه الأخبار والفبركات الإعلامية التي لا تخدم سوى أعداء فلسطين وفتح الخالدة"، داعياً الجميع للرجوع للمصادر التنظيمية الرسمية قبل تداول أي خبر يخص الحركة.

#فتح #قطاع غزة #اقليم فتح

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس عباس غاضب.. قناة عبرية تحذر من الدور المصري في قطاع غزة ومع حماس

قناة اسرائيلية: حماس اختبرت "نفتالي بينت" وفشل في الاختبار!

"متحور دلتا" يرعب العالم.. والصحة العالمية تعلن "الخبر الصادم"

الرجل الذي اضعف ابو مازن وعزز مكانة حماس..جال بيرجر

الأمم المتحدة تحذر من "جائحة" وشيكة لا لقاح لها

صحيفة عبرية: رقميا.. الرواية الفلسطينية تكشف زيف المحتل وتنتصر للعالم الحقيقي

معاريف: بين بايدن و"أفيتار".. إسرائيل بـ"انتظار أقوال العم جو" في المسألة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

المقاومة تبعث رسالة تهديد إلى "إسرائيل" عبر مصر

مم

"إسرائيل" تنقل رسالة إلى مصر بشأن معبر رفح..ضغوط على السلطة لوضع آلية للمنحة القطرية

المقاومة

المقاومة تبلغ الوسيط المصري برسالة هامة حول ملف صفقة تبادل الأسرى

سلام

اقتراح أمريكي سبب دفع الرئيس عباس إعادة ترتيب ملف المفاوضات وهذا موقف "حماس"

بايدن

قناة عبرية: إدارة بايدن "لن تزعج" الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالقضية الفلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية