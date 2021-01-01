رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، على صدر صفحاتها الأولى إصابة عدد من المواطنين بجروح وبحالات اختناق، خلال قمع الاحتلال المسيرات الشعبية التي انطلقت في مناطق مختلفة بالضفة رفضا للاحتلال والاستيطان، إضافة لقمع وقفة في مدينة القدس نددت بالهتافات المسيئة للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم.

وفي يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

بيتا.. أيقونة المقاومة الشعبية تواصل التحدي: 370 إصابة.. مواجهات في باحات "الأقصى" خلال وقفة منددة بالإساءة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم

إصابات خلال مواجهات في بيت دجن وكفر قدوم والنبي صالح والرام.. مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال نابلس.. فتح: شعبنا يناضل لإسقاط نظام الفصل العنصري الاسرائيلي

عزى الشاعر مروان مخول بوفاة شقيقته.. الرئيس يوعز بتقديم العلاج للطفلين سند شواهنة من كفر ثلث وتامر حجيله من غزة

مصرع مواطن وإصابة 5 آخرين بحادث سير شمال الخليل

"التربية" تعلن مواعيد المقابلات للناجحين في اختبار التوظيف

15 نقابة وجمعية أميركية تصف إسرائيل بدولة فصل عنصري

الأردن يدين اعتداء الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى

الحكومة تلغي اتفاق تبادل اللقاحات مع الجانب الاسرائيلي لعدم مطابقتها للمواصفات

اعتقال 10 أميركيين أثناء محاولتهم منع تفريغ سفينة اسرائيلية في سياتل

3 وفيات و165 إصابة بفيروس "كورونا"

"هآرتس": نتنياهو أتلف وثائق بمكتبه قبل دخول بينيت

"الأيام":

إصابات خلال قمع مسيرات الجمعة والاحتلال يستكمل الحصار على بيتا

الحكومة تلغي اتفاقًا لتبادل اللقاحات مع إسرائيل: ما تم تسلمه من جرعات غير مطابق للمواصفات

إصابات واعتقالات في المسجد الأقصى خلال قمع الاحتلال وقفة منددة بالهتافات المسيئة للنبي محمد

بلينكن ولابيد يبحثان تحسين علاقات إسرائيل مع السلطة

تقديرات إسرائيلية: حرب أخرى على قطاع غزة "خلال أسابيع"

تراجع إطلاق البالونات الحارقة والاحتلال يعتقل شابًا شمال القطاع

شكري يؤكد للابيد ضرورة الحيلولة دون تصعيد التوتر

تقرير: نتنياهو أتلف وثائق في مكتبه قبل تسلم بينيت

اعتقال 10 أميركيين منعوا تفريغ سفينة إسرائيلية في مدينة سياتل

"الصحة العالمية" تحذر: "متحور دلتا" أكثر شراسة ويتفشى بسرعة أكبر

أميركا تخصص ميزانية لتجديد مخزون صواريخ القبة الحديدية في إسرائيل

"القدس":

على أراضي بيت صفافا.. بدء تسوية الأرض لإقامة مستعمرة "جبعات همطوس"

الرئيس يوعز بتقديم العالج اللازم لطفلين من غزة وقلقيلية

الحكومة تعلن إلغاء اتفاق تبادل لقاحات "فايزر" مع الجانب الإسرائيلي

إصابات بالرصاص والغاز خلال قمع الاحتلال وقفة منددة بالإساءة للرسول في الأقصى ومواجهات في عدة مناطق بالضفة

الأردن يدين اعتداء الاحتلال على المصلين

اعتقال 10 أميركيين أثناء محاولتهم منع تفريغ سفينة إسرائيلية في سياتل

أميركا تمول "القبة الحديدية" بمليار شيكل دعما لإسرائيل

جمهوريون يرفضون الإفراج عن المساعدات الأميركية للفلسطينيين

بلينكن يبحث مع لابيد تحسين العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية

إسرائيلية تحتج على إصدار السلطات البريطانية جواز سفر لها يظهر مكان والدتها في "الأراضي الفلسطينية المحتلة"

24675 قنبلة وعيارا مطاطيا أطلقتها الشرطة الإسرائيلية على مقدسيين في الأشهر الأخيرة

15 نقابة وجمعية أميركية تصف إسرائيل بدولة فصل عنصري