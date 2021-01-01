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الإمارات تمنح المخرج المصري محمد سامي إقامتها الذهبية

السبت 19 يونيو 2021 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تمنح المخرج المصري محمد سامي إقامتها الذهبية



ابوظبي/سما/

أعلن المخرج المصري محمد سامي حصوله على الإقامة الذهبية في الإمارات، بعد توافر كافة الشروط التي تخوله الحصول على مثل هذه الإقامة التي أقرتها البلاد، للاحتفاء بأبرز المبدعين العرب في كافة المجالات.

وقال الفنان المصري في منشور على صفحته في "إنستغرام": "كل  الشكر والاحترام إلي دولة الإمارات العربية المتحده وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم علي منحي الإقامه الذهبيه في دولة الإمارات العربيه المتحده وعلي الدعم الدائم للمبدعين وأهل الفن وعلي الاهتمام بتطور الفن العربي وانتشاره عالميا، تحية من القلب إلي هذه البلد العظيمه الجميله ودائما في تطور وازدهار وأمان هي وبلدي العظيمه مصر".


يذكر أن العديد من المشاهير قد سبقوا نادين، في الحصول على الإقامة الذهبية للإمارات، بينهم الفنان المصري محمد رمضان، والنجمة اللبنانية نجوى كرم، ومواطنها راغب علامة، وناصيف زيتون، ونيللي كريم، وقصي خولي، ومروان خوري، وهاني شاكر، وغيرهم من النجوم.

#الامارات #محمد سامي #الاقامة الذهبية

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