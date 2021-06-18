مصر: نقابة الموسيقيين تعلن وفاة فنان مصري على قيد الحياة (فيديو)

القاهرة/سما/

علّق مجدي بولس عازف الفرقة الماسية المصرية المقيم في أستراليا على نبأ وفاته الذي انتشر يوم الجمعة، بأنه "بخير وحي الحمد لله، ويمارس حياته الطبيعية".

وقال بولس إن عددا كبيرا من زملائه في الفرقة الماسية قاموا بالاتصال به للاطمئنان على حالته الصحية، ولم يتصل به أحد من نقابة المهن الموسيقية.

وتابع بولس: "الحمد لله على كل حال.. وببلغ تحياتي لنقابة المهن الموسيقية، والفنان هاني مهني، والمفروض كانوا يتصلوا بيا ويعرفوا الخبر كويس".

وتابع: "النقابة قررت الحفاوة بيا ولكن الاستعجال جه بسرعة، وشكرا على الاهتمام والدعم، والتمس العذر لنقابة المهن الموسيقية".

بعد إعلان نقابة الموسيقيين وفاته ????.. الموسيقار مجدي بولس: انا بخير وأعيش في استراليا ????#المساء_مع_قصواء#TeNTV pic.twitter.com/FgSw4Q2JPQ — TeN TV (@TeNTVEG) June 18, 2021



وكان أحمد رمضان المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أكد وفاة بولس في أستراليا.

وقال: "خالص التعازي لأسرة العازف مجدي بولس، والذي كان واحدا من جيل العظماء والزمن الجميل، ونفتقدهم واحدا تلو الآخر وندعي للأسرة الموسيقية بالصبر".

وأضاف أن وكيل أول النقابة تواصل مع أسرة الموسيقي الراحل، وتأكد من خبر وفاته، وقدم تعازي الموسيقيين لأسرة الراحل الكبير مجدي بولس.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا اعتذرت فيه عن خطأ بيان وفاة بولس.

بعد نشر نعي خبر وفاة مجدي بولس.. «الموسيقيين» تعتذر عن الخطأ.. والعازف: «أنا حي» https://t.co/VRhFdtvsoO — بوابة الأهرام (@AlAhramGate) June 18, 2021



وولد الفنان مجدي بولس في 25 فبراير 1931 بحي شبرا، في عائلة فنية وكان والده عازفا على آلة الكمان يعمل بالإذاعة المصرية.

وتأثر في سن 5 سنوات بالعزف على البيانو بمنزل والده حتى أصبح طالبا بالثانوية العامة متطلعا إلى مستقبله الموسيقي.

ووقف والده أمامه للاهتمام بدراسته والحصول على مجموع يؤهله لإحدى الجامعات، ثم وافق على التحاقه بالمعهد العالي للموسيقى واختار له آلة التشيلو لقلة العازفين المصريين عليها في ذلك الوقت وكان من الطلبة المتفوقين فى آلات البيانو والتشيلو.