386 إصابة خلال مواجهات بيتا وبيت دجن

رام الله/سما/

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني مساء الجمعة، أن إجمالي الإصابات التي تعاملت طواقمه معها اليوم، خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة بيتا وقرية بيت دجن بمحافظة نابلس، كانت 386 إصابة.

ووفق بيان للهلال الأحمر، فقد كان بين الإصابات؛ 286 إصابة بالغاز المسيل للدموع، و55 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و38 إصابة بالحروق، و7 إصابات بقنابل غاز.

أما الانتهاكات بحق طواقم وسيارات جمعية الهلال الأحمر؛ فكان بينها: إصابة 3 متطوعين في الإسعاف والطوارئ أحدهما أصيب بقنبلة غاز بالرأس واثنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالقدم، كما تعرضت مركبتي إسعاف إلى انتهاك مباشر جراء استهدافهما في بلدة بيتا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بقنبلة غاز وبالرصاص المعدني المغلف بالمطاط ما تسببت بأضرار مادية بهيكلهما.