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رحيل الشاعرة العراقية لميعة عباس عمارة

السبت 19 يونيو 2021 05:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رحيل الشاعرة العراقية لميعة عباس عمارة



بغداد/سما/

 توفيت الشاعرة العراقية لميعة عباس عمارة، عن عمر ناهز 92 عاماً.

وتعد الشاعرة الراحلة المولودة في بغداد عام 1929، واحدة من رواد الشعر العربي الحديث، وإحدى أعمدة الشعر المعاصر في العراق.

درست عمارة الثانوية العامة في بغداد، ثم بكلية الآداب في دار المعلمين العالية وحصلت على الإجازة سنة 1950، وعينت مدرسة في دار المعلمات، وكانت عضوة في الهيئة الإدارية لاتحاد الأدباء العراقيين في بغداد (1975–1963)، ونائب الممثل الدائم للعراق في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" في باريس (1973–1975)، ومديرة الثقافة والفنون بالجامعة التكنولوجية في بغداد.

من أعمالها الشعرية، الزاوية الخالية 1960، وعودة الربيع 1963، وأغاني عشتار 1969، ويسمونه الحب 1972، والبعد الأخير 1988، وعراقية.

كتبت الشاعرة الراحلة للشهيد الرمز ياسر عرفات قصيدة قالت فيها:

صنُو الملوِك ويطلبون رضاه

يختال من زهٍد على دنياُه

ال بيت، سرٌج داره ومروره

حلم، وبغتُة ضيغم مسراه

كل الشعوِب توحدت في شعبه

وحدوده أّنى تشير يداُه

يدعونه الختيار، ذلك لحكمة

وأنا كما الطفل النقي أراه

لولا جلالة قدره ولكونه

رمز الفداء لخلتني أهواه

#الشاعرة العراقية #لميعة عباس عمارة #وفاة لميس عباس عمارة #العراق

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