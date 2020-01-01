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التعادل الإيجابي يسيطر على مباراة كرواتيا والتشيك..فيديو

الجمعة 18 يونيو 2021 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعادل الإيجابي يسيطر على مباراة كرواتيا والتشيك..فيديو



أدنبرة/سما/

ساد التعادل الإيجابي 1-1 المباراة التي جمعت المنتخبين الكرواتي والتشيكي اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وافتتح المنتخب التشيكي باب التسجيل عن طريق باتريك تشيك في الدقيقة الـ37 من ركلة جزاء، وعادل إيفان بيريسيتش للمنتخب الكرواتي بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، ليستمر التعادل حتى إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة.


وبهذا التعادل، رفع المنتخب التشيكي رصيده إلى 4 نقاط بعد فوزه في مباراته الأولى على إسكتلندا بثنائية نجمه تشيك الذي رفع رصيده من الأهداف إلى 3 أهداف في صدارة ترتيب هدافي البطولة القارية.

فيما جمع المنتخب الكرواتي أول نقطة له بعد خسارته في مباراته الافتتاحية أمام إنجلترا بهدف دون مقابل.

وستقام في وقت لاحق اليوم على ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن المباراة الثانية ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بين المنتخبين الإنجليزي والإسكتلندي.

- ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة حتى الآن:

- التشيك 4 نقاط (من فوز وتعادل).

- إنجلترا 3 نقاط (من فوز).

- كرواتيا نقطة واحدة (من خسارة وتعادل).

- إسكتلندا من دون نقاط (بعد خسارة).



ويتأهل إلى دور الـ16 متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثالث.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".

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