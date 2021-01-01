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"متحور دلتا" يرعب العالم.. والصحة العالمية تعلن "الخبر الصادم"

الجمعة 18 يونيو 2021 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
"متحور دلتا" يرعب العالم.. والصحة العالمية تعلن "الخبر الصادم"



جنيف/سما/

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن "متحور دلتا" في طريقه ليصبح السلالة السائدة في العالم بسبب سرعة انتشاره وتفشيه.


وكشفت بيانات هيئة الصحة العامة في بريطانيا، الجمعة، عن تسجيل زيادة كبيرة جديدة في الإصابات الأسبوعية بالسلالة دلتا من فيروس كورونا، بعدما قرر رئيس الوزراء بوريس جونسون إرجاء الرفع النهائي لقيود الإغلاق العام.

ورصدت هيئة الصحة العامة 33630 إصابة جديدة بالسلالة دلتا، التي اكتشفت لأول مرة في الهند خلال الأسبوع المنتهي في 16 يونيو، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 75953 بزيادة 79 بالمئة عن الإحصاء السابق.

وتشكل السلالة دلتا الآن 91 بالمئة من الحالات وفقا لبيانات هيئة الصحة العامة.

ولمواجهة زيادة الإصابات بهذه السلالة يسعى جونسون لتسريع خطط التطعيم بحيث يحصل جميع البالغين على جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 بحلول 19 يوليو، وهو الموعد الجديد المحدد لخطط إنهاء قيود مكافحة الجائحة في إنجلترا.

وأصبح التطعيم متاحا بدءا من، الجمعة، لجميع من تجاوز عمره 18 عاما في إنجلترا.


وعلى جانب آخر قال مسؤول كبير في هيئة الصحة العامة بألمانيا، الجمعة، إن السلالة دلتا شديدة العدوى ستكون الأكثر انتشارا في ألمانيا بحلول الخريف بحد أقصى، وحث المواطنين على مواصلة وضع الكمامات في الأماكن المغلقة والتطعيم.

وقال رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية لوتار فيلر: "تشكل السلالة دلتا نحو 6 بالمئة من الإصابات لكن النسبة تزيد".

وأضاف "ليس السؤال هو هل ستصبح السلالة دلتا الأكثر انتشارا وإنما السؤال هو متى؟".

وتابع: "أتوقع أن يكون ذلك في الخريف بحد أقصى".

وفي روسيا، أعلن رئيس بلدية العاصمة موسكو أن قرابة 90 بالمئة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في موسكو ناجمة عن المتحور "دلتا"، مفسرا بذلك ضراوة الموجة الوبائية الحالية.

وأكد رئيس البلدية سيرغي سوبيانين عبر قناة "بيرفي كانال" أنه "بحسب المعطيات الأخيرة التي حصلنا عليها، 89.3 بالمئة من المرضى مصابون بفيروس كورونا المتحوّر المسمّى دلتا، المتحوّر الهندي، وهو أكثر شراسة ويتفشى بسرعة أكبر".

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