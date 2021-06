السويد تحقق فوزها الأول على سلوفاكيا في "يورو 2020" (فيديو)

تغلب المنتخب السويدي على نظيره السلوفاكي 1-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة بطرسبورغ المونديالي اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لأمم أوروبا.

ويدين المنتخب السويدي بالفضل في الفوز لنجمه إيميل فورسبيرغ الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء عند الدقيقة الـ77.



وهذا الفوز، هو الأول للمنتخب السويدي في البطولة القارية بعد تعادله في مباراته الأولى من دون أهداف مع إسبانيا التي تواجه بولندا في الجولة ذاتها غدا السبت.

⏰ RESULT ⏰



???????? Emil Forsberg's penalty kick is enough to claim the win against Slovakia ????#EURO2020