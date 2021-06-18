  1. الرئيسية
  2. الرياضة

السويد تحقق فوزها الأول على سلوفاكيا في "يورو 2020" (فيديو)

الجمعة 18 يونيو 2021 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
السويد تحقق فوزها الأول على سلوفاكيا في "يورو 2020" (فيديو)



بطرسبورغ/سما/

تغلب المنتخب السويدي على نظيره السلوفاكي 1-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة بطرسبورغ المونديالي اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لأمم أوروبا.

ويدين المنتخب السويدي بالفضل في الفوز لنجمه إيميل فورسبيرغ الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء عند الدقيقة الـ77.


وهذا الفوز، هو الأول للمنتخب السويدي في البطولة القارية بعد تعادله في مباراته الأولى من دون أهداف مع إسبانيا التي تواجه بولندا في الجولة ذاتها غدا السبت.


- الترتيب الحالي للمجموعة الخامسة:

1- السويد 4 نقاط (من تعادل وفوز).

2- سلوفاكيا 3 نقاط (من فوز وخسارة).

3- إسبانيا نقطة واحدة (من تعادل).

4- بولندا من دون نقاط (بعد خسارة).



ويتأهل إلى دور الـ16 متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثالث.

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ".

#مباراة السويد وسلوفاكيا #ملخص مباراة السويد وسلوفاكيا #اهداف مباراة السويد وسلوفاكيا

الأكثر قراءة اليوم

اقتراح مصري جديد لدخول المنحة القطرية لغزة .. وهذا هو رد السلطة الفلسطينية ..

الرئيس عباس غاضب.. قناة عبرية تحذر من الدور المصري في قطاع غزة ومع حماس

غارات إسرائيلية على قطاع غزة..(صور وفيديو)

قناة اسرائيلية: حماس اختبرت "نفتالي بينت" وفشل في الاختبار!

تصريحات ترامب عن "يهود أمريكا" تثير ضجة!

قاضٍ مصري يثير ضجة بسؤال الداعية محمد يعقوب عن الصلاة على النبي (فيديو)

أول تعليق من حماس على قصف الطائرات الحربية مواقع للمقاومة في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

0

صحيفة عبرية: رقميا.. الرواية الفلسطينية تكشف زيف المحتل وتنتصر للعالم الحقيقي

4 نقاط قد تشعل فتيل التصعيد.. إعلام اسرائيلي: نحن على بعد أسابيع من عملية عسكرية جديدة!

الحكومة تقرر الغاء الاتفاق مع الجانب الاسرائيلي حول تبادل اللقاح لعدم مطابقتها للمواصفات

معاريف: بين بايدن و"أفيتار".. إسرائيل بـ"انتظار أقوال العم جو" في المسألة الفلسطينية

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية مصر واسرائيل: يجب إطلاق عملية تفاوضية شاملة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية