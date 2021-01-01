نقابة المهن التمثيلية تعلق على "إهانة" محمد رمضان للفنانة سميرة عبد العزيز

القاهرة/سما/

علق نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي على تصريحات الفنانة سميرة عبد العزيز حول "إهانتها" من قبل الفنان محمد رمضان.



وقال زكي إنه يعتذر للفنانة سميرة عبد العزيز عن الإهانة التي تعرضت لها من قبل النجم محمد رمضان، وأنه ومجلس نقابة المهن التمثيلية يتقدمان بالاعتذار للفنانة الكبيرة عما حدث معها، مضيفا: "إحنا طبعا لسة عارفين باللى حصل لأنها لم تعلن ذلك من قبل".

وشدد زكي على أن هذا الموقف لن يمر مرور الكرام، مشيرا إلى أن مجلس إدارة النقابة وجموع الفنانين المصريين في حالة انزعاج تام من هذا الخبر الذي يمس رمز كبير من رموز الفن في مصر والوطن العربي وهي الفنانة سميرة عبد العزيز.

وكانت الفنانة سميرة عبد العزيز قد كشفت في أحد لقاءاتها الصحفية مؤخرا عن تعرضها للإهانة من النجم محمد رمضان بعد رفضها دور والدته في أحد الأعمال الفنية التي قام ببطولته.

وقالت: "فضحني لما رفضت أعمل أمه، وفي ناس شتموني وأنا ما اتكلمتش، لكن هو قل أدبه وقالي يا شحاتة أنا باخد 20 مليون وانتي بتاخدي 20 ألف جنيه".