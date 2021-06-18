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رونالدو أول شخص في العالم يصل عدد متابعيه في "إنستغرام" إلى 300 مليون

الجمعة 18 يونيو 2021 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو أول شخص في العالم يصل عدد متابعيه في "إنستغرام" إلى 300 مليون



انستغرام

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، أول شخص يصل عدد متابعيه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" إلى 300 مليون شخص.



وفي عالم الساحرة المستديرة، يأتي ثانيا بعدد المتابعين في "إنستغرام" الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني بـ219 مليون شخص، يليه البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بعدد متابعين يصل إلى 152 مليون شخص.

#رونالدو #انستغرام #كريستيانو رونالدو

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