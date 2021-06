رونالدو أول شخص في العالم يصل عدد متابعيه في "إنستغرام" إلى 300 مليون

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، أول شخص يصل عدد متابعيه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" إلى 300 مليون شخص.





وفي عالم الساحرة المستديرة، يأتي ثانيا بعدد المتابعين في "إنستغرام" الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني بـ219 مليون شخص، يليه البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بعدد متابعين يصل إلى 152 مليون شخص.

✅️ Most -followed persons on Instagram as of June 18, 2021 ????????



01 - @cristiano : 300m

02- @therock : 246m

03 - @arianagrande : 244m

04 - @kyliejenner : 241m

05 - @selenagomez : 237m

06- @kimkardashian : 229m

07- @leomessi : 218m

08- @beyonce : 186m

09 - @justinbieber : 178m pic.twitter.com/F5V4VPtVmU