رونالدو أول شخص في العالم يصل عدد متابعيه في "إنستغرام" إلى 300 مليون

انستغرام
أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، أول شخص يصل عدد متابعيه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" إلى 300 مليون شخص.
وفي عالم الساحرة المستديرة، يأتي ثانيا بعدد المتابعين في "إنستغرام" الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني بـ219 مليون شخص، يليه البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بعدد متابعين يصل إلى 152 مليون شخص.
✅️ Most -followed persons on Instagram as of June 18, 2021 ????????— CristianoXtra (@CristianoXtra_) June 18, 2021
01 - @cristiano : 300m
02- @therock : 246m
03 - @arianagrande : 244m
04 - @kyliejenner : 241m
05 - @selenagomez : 237m
06- @kimkardashian : 229m
07- @leomessi : 218m
08- @beyonce : 186m
09 - @justinbieber : 178m pic.twitter.com/F5V4VPtVmU