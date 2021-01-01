"الشفاء" يقر جملة اجراءات لتنظيم العمل في العيادات الخارجية

غزة /سما/

أقرت إدارة مجمع الشفاء الطبي جملة من الإجراءات الناظمة لعودة العمل بدائرة العيادات الخارجية بالمجمع بحيث تسهل على المرضى والمراجعين الوصول والحصول على الخدمة الصحية ضمن وقت كافي.

وقال مدير عام مجمع الشفاء الطبي د.محمد أبو سلمية إن الإدارة تتابع تطبيق تلك الإجراءات بشكلها السليم وتقيم العمل بشكل يومي، بعد أن توقف العمل بالعيادات الخارجية بالمجمع خلال الموجه الثانية من جائحة كوفيد "19".

ودعا أبو سلمية المراجعين والمرضى إلى الالتزام بالمواعيد المحددة واتباع اجراءات الوقاية والسلامة وارتداء الكمامات خلال التوجه لتلقي الخدمة في العيادات الخارجية وكافة مرافق المجمع.