صور.. هنية يزور وكالة بيت مال القدس في العاصمة الرباط

الرباط /سما/

زار إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ووفد قيادة الحركة ظهر اليوم وكالة بيت مال القدس في العاصمة المغربية الرباط، واستمع إلى شرح مفصل حول دور المؤسسة وعملها، وبحث مع مسؤولي الوكالة سبل تطوير العمل بما يخدم دعم صمود وإسناد أهلنا وشعبنا في مدينة القدس المحتلة.

وقد استعرض مدير الوكالة محمد سالم الشرقاوي في بداية اللقاء الجهود التي تُبذل بالإشراف المباشر من جلالة الملك محمد السادس، موضحًا أن هذه الأعمال تتركز في دعم صمود أهل القدس وتعزيز المؤسسات الفلسطينية في المدينة إلى جانب تنفيذ مشاريع حيوية في مجالات الإسكان والصحة والتعليم.

من جانبه أشاد رئيس الحركة بدور وجهود الوكالة، مشيرًا إلى تعرض القدس والمسجد الأقصى إلى أخطار كثيرة جراء ممارسات وسياسات الاحتلال، مستعرضًا هذه الأخطار وخاصة الخطر الديموغرافي في محاولة تفريغ المدينة، والخطر الديني في منع المصلين من الوصول إلى الأقصى وكذلك اقتحامه المتكرر، والخطر الاستيطاني الذي يسعى لاحتلال أكبر قدر ممكن من بيوت المدينة.

وأضاف "الاحتلال يسعى إلى ضرب وإنهاء الوجود الفلسطيني في المدينة ولكن هناك إرادة فلسطينية مقابلة، وقال "كلنا يقين أننا سننتصر أيضًا في صراع الإرادات"، مشددًا على أن التحرك ينبغي أن يركز على المحافظة على الطابع العربي الإسلامي للقدس وحماية المسجد الأقصى وحماية المؤسسات الوطنية في المدينة.

كما زار رئيس ووفد الحركة معرض القدس نقطة في السماء الدائم والواقع في مقر الوكالة.













