بلدية غزة تكرار تستنكر حوادث الإعتداء على موظفي البلدية...

استنكرت بلدية غزة تكرار حوادث الإعتداء على موظفي بلدية غزة، من قبل خارجين عن القانون، أثناء القيام بأداء مهام عملهم في تقديم الخدمات لسكان المدينة.
وفي التفاصيل، فقد تعرض مدير دائرة التنسيق والإشراف في بلدية غزة لاعتداء آثم من قبل خارجين عن القانون خلال محاولته منعهم من سرقة بلاط الأرصفة وأحجار الجبهة في تقاطع شارعي الوحدة وعبد القادر الحسيني غرب المدينة والذي تعرض لأضرار كبيرة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.
كما تعرضت طواقم قسم إزالة التعديات لاعتداء همجي أثناء تأدية عملها في متابعة ظاهرة الإزعاج باستخدام مكبرات الصوت فى منطقة الصبرة، ما أدى إلى إصابة أحد الموظفين برضوض متوسطة وتكسير زجاج الباص الخاص بطواقم البلدية.
وأمام هذين الحادثين تشدد البلدية على ضرورة ملاحقة المعتدين واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وردع الذين يتعدون على الأملاك العامة .
وأهابت البلدية بجميع أبناء شعبنا بضرورة التكاتف والتعاون مع البلدية للحفاظ على الأملاك العامة وإبلاغ الجهات المختصة عن أي حوداث سرقة أو تعدٍ على الأملاك العامة أو أي إزعاج ناتج عن استخدام مكبرات الصوت بالاتصال على وحدة المعلومات والشكاوى على الرقم ١١٥.