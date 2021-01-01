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بلدية غزة تكرار تستنكر حوادث الإعتداء على موظفي البلدية...

الجمعة 18 يونيو 2021 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة تكرار تستنكر حوادث الإعتداء على موظفي البلدية...



غزة /سما/

استنكرت بلدية غزة تكرار حوادث الإعتداء على موظفي بلدية غزة، من قبل خارجين عن القانون، أثناء القيام بأداء مهام عملهم في تقديم الخدمات لسكان المدينة.

وفي التفاصيل، فقد تعرض مدير دائرة التنسيق والإشراف في بلدية غزة لاعتداء آثم من قبل خارجين عن القانون خلال محاولته منعهم من سرقة بلاط الأرصفة وأحجار الجبهة في تقاطع شارعي الوحدة وعبد القادر الحسيني غرب المدينة والذي تعرض لأضرار كبيرة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.

كما تعرضت طواقم قسم إزالة التعديات لاعتداء همجي أثناء تأدية عملها في متابعة ظاهرة الإزعاج باستخدام مكبرات الصوت فى منطقة الصبرة، ما أدى إلى إصابة أحد الموظفين برضوض متوسطة وتكسير زجاج الباص الخاص بطواقم البلدية.

وأمام هذين الحادثين تشدد البلدية على ضرورة ملاحقة المعتدين واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وردع الذين يتعدون على الأملاك العامة .

وأهابت البلدية بجميع أبناء شعبنا بضرورة التكاتف والتعاون مع البلدية للحفاظ على الأملاك العامة وإبلاغ الجهات المختصة عن أي حوداث سرقة أو تعدٍ على الأملاك العامة أو أي إزعاج ناتج عن استخدام مكبرات الصوت بالاتصال على وحدة المعلومات والشكاوى على الرقم ١١٥.

#بلدية غزة #حوادث #حوادث الإعتداء #موظفي بلدية غزة

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