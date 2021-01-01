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قناة اسرائيلية: حماس اختبرت "نفتالي بينت" وفشل في الاختبار!

الجمعة 18 يونيو 2021 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة اسرائيلية: حماس اختبرت "نفتالي بينت" وفشل في الاختبار!



القدس المحتلة /سما/

قال "تسيفي حزكيلي" محلل الشؤون العربية في القناة 13 العبرية إن إطلاق حركة حماس للبالون الأول كان متوقعاً كما كان إطلاق أول صاروخ للمقاومة بعد انسحاب "إسرائيل" من قطاع غزة قبل أكثر من 10 سنوات.

وأضاف أن المقاومة تقوم بإختبار "إسرائيل" طوال الوقت، وفي هذه المرة أرادوا اختبار إن كان الرد على البالون هو نفس الرد على الصاروخ واكتشفوا أن الرد عليهما غير متشابه.

وبحسب محلل الشؤون العربية في القناة العبرية 13 فإن حركة حماس قامت باختبار رئيس وزراء الاحتلال الجديد "نفتالي بينت" وهو قد فشل في هذا الاختبار.

وقال المحلل الإسرائيلي إن حماس نجحت بهدم الردع الإسرائيلي وإثبات أن الرد الفوري على إطلاق البالونات هو رداً اعتيادياً ومحدوداً.

وقال "تسيفي حزكيلي" إن الضربات الجوية الحالية لم تنجح بردع حركة حماس، مشيراً إلى أن الفشل في أول اختبار الذي يعتبر أهم اختبار أثبت لحماس أن "إسرائيل" لن تقوم حالياً بقلب الطاولة.

#حركة حماس #اسرائيل #البالونات الحارقة #نفتالي بينت #صواريخ غزة #مستوطنات الغلاف #غلاف غزة

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