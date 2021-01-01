  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأقصى: 9 إصابات خلال اعتداء قوات الاحتلال على وقفة منددة بالإساءة للنبيّ

الجمعة 18 يونيو 2021 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأقصى: 9 إصابات خلال اعتداء قوات الاحتلال على وقفة منددة بالإساءة للنبيّ



القدس المحتلة /سما/

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، وقفة أمام المسجد الأقصى، منددة بالإساءة للنبيّ محمد، وأطلقت الرصاص المعدنيّ المغلف بالمطاط صوب المصلين، ما تسبب بإصابة 9 أشخاص.

واقتحمت قوات الاحتلال الأقصى عبر باب السلسلة، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بـالمطاط صوب المصلين خلال مسيرة انطلقت من الأقصى نصرة للنبي محمد، وردا على إساءة مستوطنين لشخصه بألفاظ نابية، خلال اقتحامهم باب العامود في القدس المحتلة يوم الثلاثاء الماضي بما يسمى "مسيرة الأعلام"، وذلك كما ظهر في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر في بيان بوقوع "9 إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال داخل المسجد الأقصى"، مضيفة أنه "تم نقل 3 إصابات للمستشفى، و6 إصابات (عولجَت) ميدانيا".

وذكرت الجمعية أن "الإصابات (نتجت عن الاعتداء) بالضرب والمطاط وقنابل الصوت".

وهتف المشاركون بالوقفة "لن تركع أمة قائدها محمد". ورفع بعض المشاركين الأعلام الفلسطينية.

وكان خطيب المسجد الأقصى، الشيخ يوسف أبو سنينة، قد ندد في خطبة الجمعة بالمسجد، بإساءة المستوطنين الإسرائيليين للنبي.

كما ندد الشيخ أبو سنينة باقتحامات مستوطنين للمسجد الأقصى ومخططات تهجير عائلات فلسطينية من أحياء بالقدس بينها الشيخ جراح وسلوان.

والثلاثاء الماضي، أُصيب 33 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط البلدة القديمة في القدس المحتلة، أحدهم بالرصاص الحيّ، كما اعتُقِل 17 شخصا على الأقلّ.

#قوات الاحتلال #مواجهات #المسجد الاقصى

الأكثر قراءة اليوم

اقتراح مصري جديد لدخول المنحة القطرية لغزة .. وهذا هو رد السلطة الفلسطينية ..

غارات إسرائيلية على قطاع غزة..(صور وفيديو)

تصريحات ترامب عن "يهود أمريكا" تثير ضجة!

أول تعليق من حماس على قصف الطائرات الحربية مواقع للمقاومة في قطاع غزة

قاضٍ مصري يثير ضجة بسؤال الداعية محمد يعقوب عن الصلاة على النبي (فيديو)

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

المقاومة: لن نسمح للإحتلال بفرض قواعد اشتباك جديدة

الأخبار الرئيسية

قناة اسرائيلية: حماس اختبرت "نفتالي بينت" وفشل في الاختبار!

وزيرة الصحة: اتفاق فلسطيني مع "فايزر" بتسلم مليون لقاح من إسرائيل اعتبارا من اليوم

وزارة الصحة تكشف حصيلة الوفيات والاصابات اليومية بفيروس كورونا في غزة والضفة

الرئيس عباس غاضب.. قناة عبرية تحذر من الدور المصري في قطاع غزة ومع حماس

هآرتس : التصعيد القادم مسألة وقت فحسب و قد يُحسم الأسبوع المقبل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية