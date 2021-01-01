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القواسمي: شعبنا يناضل لإسقاط نظام الفصل العنصري الإسرائيلي

الجمعة 18 يونيو 2021 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي: شعبنا يناضل لإسقاط نظام الفصل العنصري الإسرائيلي



رام الله /سما/

 قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إن شعبنا يناضل من أجل نيل حريته، وإسقاط نظام الفصل العنصري الإسرائيلي "الأبارتهايد".

وأكدت الحركة في بيان على لسان عضو مجلسها الثوري أسامه القواسمي، اليوم الجمعة، إن ما تقوم به إسرائيل بحق شعبنا من احتلال لأرضه، والتمييز العنصري والاضطهاد والجرائم ضد الإنسانية وسن القوانين العنصرية، هو التعريف والوصف الحقيقي لنظام "الأبارتهايد" العنصري.

ودعا القواسمي العالم الحر، والإعلام في كل مكان في العالم، والمؤسسات الحقوقية والنقابية الى فضح جرائم الاحتلال ضد الإنسانية جمعاء، ومناصرة شعبنا في نضاله المشروع لإسقاط نظام الفصل العنصري الإسرائيلي .

#حركة فتح #الشعب الفلسطيني #اسامة القواسمي #الأبارتهايد

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