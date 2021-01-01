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محكمة إسرائيلية تقبل استئناف لتمديد اعتقال الشيخ الباز

الجمعة 18 يونيو 2021 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة إسرائيلية تقبل استئناف لتمديد اعتقال الشيخ الباز



القدس المحتلة /سما/

قبلت المحكمة الإسرائيلية في اللد، صباح اليوم الجمعة، استئناف قدمته الشرطة لإبقاء الشيخ يوسف الباز إمام المسجد الكبير قيد الاعتقال حتى يوم الاثنين المقبل.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن الشرطة الإسرائيلية تقدمت عبر النيابة بطلب استئناف لتمديد اعتقاله رفضًا لقرار ما يسمى محكمة الصلح في ريشون لتسيون بالإفراج عنه أمس وإبقاءه تحت قيد الاعتقال المنزلي لحين انتهاء التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليه.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، فجر أمس الخميس، الشيخ الباز بزعم اتهامه بالتحريض على “العنف والإرهاب”.

#قوات الاحتلال #محكمة الاحتلال #الشيخ يوسف الباز

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