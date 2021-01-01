المالكي يطلع نظيره الباكستاني على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق شعبنا والقدس

رام الله /سما/

أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، نظيره الباكستاني الشاه محمود قريشي على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية في القدس واستمرار التوسع الاستيطاني وممارسات الاحتلال الوحشية بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار المالكي خلال لقائه نظيره الباكستاني، اليوم الجمعة، في إطار مشاركته في أعمال منتدى آنطاليا الدبلوماسي، بحضور سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية فائد مصطفى، إلى ضرورة توسيع التنسيق والعمل المشترك لمواجهة الاسلاموفوبيا، وأهمية التنسيق المشترك في الساحة الدولية.

وناقش الطرفان كيفية الاستفادة من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعقد اجتماعات بشكل موسع لمناقشة هذا الموضوع.

بدوره، أكد قريشي موقف بلاده الثابت مع القضية الفلسطينية والدعم المستمر لتحقيق حل سلمي وعادل للشعب الفلسطيني بحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب عن قلقه بما يخص موضوع الاستيطان واستمرار الحكومة الإسرائيلية بابتلاع الأراضي الفلسطينية، وضرورة التنسيق المستمر بين البلدين، موجها دعوة للوزير المالكالي لزيارة رسمية إلى الباكستان لاستمرار التشاور في سبل التعاون والعمل المشترك بين البلدين.