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مصرع مواطن وإصابة 5 آخرين بحادث سير شمال الخليل

الجمعة 18 يونيو 2021 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع مواطن وإصابة 5 آخرين بحادث سير شمال الخليل



الخليل /سما/

لقي مواطن (50 عاما) مصرعه وأصيب 5 آخرين بجروح متفاوتة، اليوم الجمعة، إثر حادث سير وقع على الشارع الالتفافي شمال الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن غرفة عمليات مديرية الشرطة تلقت بلاغا يتعلق بوقوع حادث سير شمال الخليل، على الفور باشرت شرطة المرور إجراءاتها لمعاينة الحادث والوقوف على أسبابه.

وأضاف ارزيقات أن الحادث ناجم عن تصادم بين مركبتين، الأمر الذي أدى إلى وفاة مواطن وإصابة 5 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة وصفت إحداها بالخطيرة.

وأكد إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرو

#وفاة مواطن #حادث سير

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