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إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات في بيت دجن شرق نابلس

الجمعة 18 يونيو 2021 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات في بيت دجن شرق نابلس



نابلس /سما/

أصيب مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة خرجت احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية في أراضي قرية بيت دجن شرق نابلس.

وأفاد عضو لجنة الدفاع عن الأراضي في بيت دجن سليم أبو جيش، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين بالمسيرة، ما أدى لإصابة مواطنين بالرصاص، والعشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا.

وكان مئات المواطنين شاركوا في المسيرة التي دعت إليها اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي في بيت دجن بعنوان "جمعة الوفاء لشهداء بيتا"، والتي خرجت بعد أداء صلاة الجمعة من وسط القرية باتجاه الأراضي التي تم الاستيلاء عليها.

وتشهد القرية كل يوم جمعة مواجهات مع قوات الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، منذ عدة أشهر.

#اصابات بالاختناق #مواجهات #مسيرة بيت دجن

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