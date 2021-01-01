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وزارة الصحة تكشف حصيلة الوفيات والاصابات اليومية بفيروس كورونا في غزة والضفة

الجمعة 18 يونيو 2021 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة تكشف حصيلة الوفيات والاصابات اليومية بفيروس كورونا في غزة والضفة



رام الله /سما/

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 3 وفيات و165 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و453 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

واكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت في المحافظات كما يلي: نابلس (1)، قطاع غزة (2).

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: جنين (5)، الخليل (4)، طولكرم (1)، نابلس (3)، رام الله والبيرة (1)، قطاع غزة (151)، لافتة إلى أنه تم إجراء 1823 فحصا.

وذكرت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين (6)، الخليل (1)، طولكرم (3)، نابلس (25)، رام الله والبيرة (3)، سلفيت (1)، طوباس (4)، قطاع غزة (410).

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 97.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 9 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم مريض واحد على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 15 مريضا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 445,412، بينهم 270,604 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #اصابات كورونا #قطاع غزة #الضفة الغربية

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