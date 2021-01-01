الرئيس عباس غاضب.. قناة عبرية تحذر من الدور المصري في قطاع غزة ومع حماس

القدس المحتلة / سما /

​ حذر الصحفي الإسرائيلي الشهير ايهود يعاري، في مقال له تحت عنوان "احذروا- المصريون وسطاء"، الذي نشره عبر القناة "12" العبرية يوم الجمعة.

وذكر يعاري، في مقاله، أن جولة القتال في غزة تركت مصر كوسيط وحيد بين إسرائيل وحماس، وتم إبعاد قطر وتركيا، اللتين كانتا تتوقان للوظيفة في الماضي - لأنه لم يكن هناك من خلال مفاوضات قاحلة لمدة 51 يومًا.ولكن، على الأقل في الوقت الحالي من رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل ومعاونيه.

وأضاف أنّ المصريون مهتمون بالدرجة الأولى بجني الإطراءات من إدارة بايدن، موضحًا أنّه يبدو أنهم نجحوا في إسكات عدد كبير من المظالم التي تراكمت في واشنطن فيما يتعلق بالسلوك الرئيس السيسي، الذي تمكن من الانفتاح بقدمه اليمنى وتجنب حدوث أزمة سريعة.

وتابع: "هذا التطور لا ينبغي أن يقلقنا. ما يبرز كإشارة تحذير هو التغيير الذي ظهر في موقف مصر من حماس، لقد احتضنوا قادة الحركة علانية ودعوا إسماعيل هنية - الذي كان ممنوعًا في ذلك الوقت، للعودة إلى غزة لأنه زار إيران - في زيارة شبه رسمية إلى القاهرة، وأثاروا شهية حماس لصفقة مقايضة ممتلئة، ودفعوا بزوجة مروان البرغوثي، إلى مطالبة هنية بالإصرار على إطلاق سراح زوجها، دخلت قافلة طويلة من الآليات الثقيلة من منظمة "تحيا مصر" قطاع غزة وسط ضوضاء كثيرة "لبدء إعادة التأهيل". لقد أزالوا بعض الركام".

وأشار إلى أنّ الأسوأ من ذلك كله أن المصريين فتحوا معبر صلاح الدين قرب رفح لمرور البضائع دون أي رقابة، وتفرض حماس رسوم جمركية على البضائع ويمكنها إدخال الخرسانة والحديد والمواد الكيماوية من كل خير، تصدع الحصار المفروض على غزة بشكل ملحوظ.

وأردف: "لم يصبح المصريون من أتباع حماس لا على الإطلاق إنهم يعرفون جيدًا أن هذا هو الفرع الفلسطيني للإخوان المسلمين الذي يكرهه السيسي لكن في رأيهم، عليهم تبديد العداء، حتى لا تعود حماس لمساعدة داعش في سيناء".

وأكمل قوله: " الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحتدم بغضب، ولكن في هذه الأثناء يتم احتواء الغضب داخل جدران مكتبه ولم يندلع بعد، وأفادت مصادري أنه يشكو للأمريكيين من أن المصريين يشددون مواقف حماس فيما يتعلق بالمسؤولية عن برامج إعادة الإعمار في قطاع غزة وبشأن شروط المصالحة مع فتح".

ولفت يعاري، إلى أنّ مصر تريد تأمين حصة مناسبة لحماس - وهو عكس نهج بايدن تمامًا، والذي بموجبه لا ينبغي السماح لحماس بالأرباح بعد الجولة الأخيرة، وهذا بالطبع يجب أن يكون موقف الحكومة الجديدة.