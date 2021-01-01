تستردها لاحقا.. إسرائيل تقرر تسليم 1.4 مليون جرعة "فايزر" للسلطة تنتهي صلاحيتها قريبا

رام الله / سما /

أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، أنها ستنقل إلى السلطة الفلسطينية ما بين مليون إلى 1.4 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا متوفرة لديها ومن صنع شركة "فايزر".

وجاء في بيان مشترك لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزارة الجيش أن صلاحية جميع جرع اللقاح التي ستنقل للسلطة الفلسطينية ستنتهي قريبا.

ومقابل اللقاحات التي ستنقل إلى السلطة الفلسطينية، ستجصل إسرائيل على كمية مشابهة من جرع اللقاحات الجديدة من "فايزر" خلال شهري أيلول/سبتمبر وتشرين أول/أكتوبر المقبلين، على حساب الشحنة المخصصة للفلسطينيين.

وأضاف بيان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزارة الجيش أنه جرت المصادقة على هذه الخطة لأن احتياطي اللقاحات الموجود بحوزة إسرائيل يستجيب لاحتياجاتها الآن.

وجاء في البيان المشترك أنه "تفقت إسرائيل والسلطة الفلسطينية على صفقة تبادل لقاحات كورونا حيث ستحول إسرائيل بموجبها حوالي مليون جرعة ستنتهي فعاليتها قريبا إلى السلطة الفلسطينية".

وأضاف البيان أنه "في المقابل ستتلقى إسرائيل الشحنة القادمة من جرعات اللقاح التي خصصتها شركة فايزر للسلطة الفلسطينية".