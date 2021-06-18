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كتائب القسام تنعي أحد قادتها

الجمعة 18 يونيو 2021 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب القسام تنعي أحد قادتها



غزة / سما /

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى العلا أحد قادتها المجاهدين الأبطال، توفي إثر مرضٍ عضال.


ونعت كتائب القسام في بيانها القائد القسامي المجاهد رياض أديب النحال (46 عاماً) من مسجد "بغداد"في مخيم الشاطئ بمدينة غزة والذي توفي اليوم الجمعة 08 ذو القعدة 1442هـ الموافق 18/06/2021م إثر مرضٍ عضال.


وقالت الكتائب في بيانها: "ليغادر دنيانا وما غيّر أو بدّل ولا تخاذل أو تقاعس، بل نذر نفسه لله مجاهداً حتى لقي الله على ذلك، نحسبه من الشهداء والله حسيبه ولا نزكيه على الله".


وأضافت: "ونسأل الله تعالى أن يتقبله ويسكنه فسيح جناته، وأن يصبّر أهله وأحبابه ويحسن عزاءه، وستبقى دماء شهدائنا نبراساً في طريق تحرير فلسطين وناراً تحرق المحتلين حتى يندحروا عن أرضنا بإذن الله".

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