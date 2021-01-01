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الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الجمعة 18 يونيو 2021 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية



القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، تسجيلها حالة وفاة و151 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1018 فحصًا مخبريًا وتعافي 410 حالة مصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 112819 إصابة بينها 3057 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 108711 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات لـ 1051 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 57 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 39 حالة.

وأفادت الوزارة بأن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 207200 جرعة وهي تكفي 103600 شخص، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 54884 شخص.

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