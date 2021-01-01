ضابط الكنيست يرفض توفير حراسة شخصية لبن غفير

القدس المحتلة / سما /

رفض ضابط الكنيست الإسرائيلي يوسف غريف، أمس الخميس، طلب عضو الكنيست اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ، بتوفير حراسة شخصية له على خلفية تهديدات وجهت له باللغة العربية عبر شريط فيديو نشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.



وبحسب قناة كان، فإن ضابط الكنيست نصح بن غفير باستخدام تطبيق خلوي بالإمكان بواسطته الاتصال بالشرطة في حال شعر أن حياته معرضة للخطر.



وأثار قرار ضابط الكنيست غضب بن غفير العضو في الكنيست عن الصهيونية الدينية.



وكان بن غفير قدم في وقت سابق من اليوم شكوى إلى الشرطة الإسرائيلية ادعى خلالها أنه تعرض للرشق بالحجارة اليوم من قبل عرب في الجليل.