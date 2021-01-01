  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

ضابط الكنيست يرفض توفير حراسة شخصية لبن غفير

الجمعة 18 يونيو 2021 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضابط الكنيست يرفض توفير حراسة شخصية لبن غفير



القدس المحتلة / سما /

رفض ضابط الكنيست الإسرائيلي يوسف غريف، أمس الخميس، طلب عضو الكنيست اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ، بتوفير حراسة شخصية له على خلفية تهديدات وجهت له باللغة العربية عبر شريط فيديو نشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

 
وبحسب قناة كان، فإن ضابط الكنيست نصح بن غفير باستخدام تطبيق خلوي بالإمكان بواسطته الاتصال بالشرطة في حال شعر أن حياته معرضة للخطر.
 
وأثار قرار ضابط الكنيست غضب بن غفير العضو في الكنيست عن الصهيونية الدينية.
 
وكان بن غفير قدم في وقت سابق من اليوم شكوى إلى الشرطة الإسرائيلية ادعى خلالها أنه تعرض للرشق بالحجارة اليوم من قبل عرب في الجليل.

الأكثر قراءة اليوم

البالونات الحارقة : هل تتجه اسرائيل الى تصعيد عسكري أم تتبع تكتيك آخر لـ"تهدئة الخواطر"؟

الجهاد الاسلامي: المعركة المقبلة حول القدس ستكون حربا إقليمية

موقع عبري: "الليكود" يشهد صراعاً داخلياً على خلافة نتنياهو

المتطرف بن غبير يصاب بالرعب إثر مقطع فيديو يهدد حياته على وسائل التواصل

هآرتس: ” بينيت-لبيد… بين الحماسة الزائدة والخوف من “تحطيم القواعد”

قاضٍ مصري يثير ضجة بسؤال الداعية محمد يعقوب عن الصلاة على النبي (فيديو)

تصريحات ترامب عن "يهود أمريكا" تثير ضجة!

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

اقتراح مصري جديد لدخول المنحة القطرية لغزة .. وهذا هو رد السلطة الفلسطينية ..

الرئيس يجري ترتيبات داخلية.. الفلسطينيون يستعدون لمحادثات مباشرة مع الإسرائيليين

المقاومة: لن نسمح للإحتلال بفرض قواعد اشتباك جديدة

المقاومة تسقط طائرة مسيرة "إسرائيلية" غرب مدينة غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية