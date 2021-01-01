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أوقاف غزة تصدر تعليمات جديدة تتعلق بمواجهة وباء كورونا

الجمعة 18 يونيو 2021 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أوقاف غزة تصدر تعليمات جديدة تتعلق بمواجهة وباء كورونا



غزة / سما /

​أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينين في غزة، اليوم الجمعة، قرارات جديدة لمواجهة وباء كورونا في قطاع غزة.

وفيما يلي بيان الوزارة : 

تصريح صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية:

وفقًا لمعطيات الحالة الوبائية المتعلقة بفيروس كورونا في قطاع غزة، عقد مجلس الاجتهاد الفقهي بوزارة الأوقاف لقاءً لمناقشة الإجراءات في المساجد، وبعد الاستفسار من جهات الاختصاص بوزارة الصحة حول آخر مستجدات الحالة الوبائية، والوقوف على المستجدات تقرر ما يلي:

إبقاء التباعد بين المصلين في الصف الواحد.*

انتهاء رخصة التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة في حق الأصحاء، وبقاؤها في حق المرضى وكبار السن.*

*التأكيد على أهمية الالتزام بالكمامة وإحضار سجادة الصلاة الخاصة.*

*نطالب الجهات المختصة بالعمل الجاد على توفير اللقاحات، وتوعية الجمهور بأهميته، وتيسير آلية تقديمه لأكبر نسبة ممكنة من السكان، خاصة بعدما ثبت صحيًا ومن خلال تأكيد تجارب الدول الأخرى فاعلية اللقاح في مواجهة الوباء.*

*ندعو أبناء شعبنا إلى التعاون مع وزارة الصحة والمبادرة في أخذ اللقاح، وعدم الالتفات إلى الإشاعات التي تقودها بعض الشركات حول فاعلية اللقاحات وآثارها الجانبية، واستقاء المعلومات من الجهات الصحية الرسمية.*

*وزارة الأوقاف والشؤون الدينية*

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