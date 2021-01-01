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هآرتس: نتنياهو أتلف وثائق بمكتبه قبل دخول بينيت

الجمعة 18 يونيو 2021 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: نتنياهو أتلف وثائق بمكتبه قبل دخول بينيت



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أتلف وثائق يوم الأحد الماضي قبل دخول رئيس الحكومة الجديد، نفتالي بينيت إلى المكتب بعد منح الثقة لحكومته.

 
ووفق الصحيفة، اليوم الجمعة، أمر رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو بتمزيق الوثائق التي حفظت في خزنات المكتب، والتي تشمل عادة جداول زمنية لكبار الوظفين في مكتب رئيس الحكومة، ومواد تتعلق بعملهم الدائم ووثائق أخرى، وليس واضحا أي من هذه الوثائق تم تمزيقها وكميتها. 
 
في المقابل، نفى نتنياهو ذلك، فيما قال مكتب رئيس الحكومة إنه سيجري تدقيقا في الموضوع.
 
وجرى نقل قسم من الوثائق التي حُفظت في الخزنات إلى أرشيف رئيس الحكومة بموجب القانون، حيث سيتم حفظها بملفات كي يستخدمها بينيت وحكومته خلال عملهم ووفقا للحاجة. لكن تمزيق وثائق محظور قانونيا، ويجب حفظ جميع الوثائق، الشخصية وغير الشخصية، في أرشيف مكتب رئيس الحكومة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية رفيعة المستوى قولها إن ما حدث في مكتب نتنياهو غير مألوف أبدا. وأضاف أن الوثائق الشخصية أيضا، مثل جداول زمنية، يفترض أن يبقوا في الأرشيف، وأن يكون لرئيس الحكومة الحالية قدرة محدودة على الوصول إليها.

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