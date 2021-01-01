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اتصال من السيسي .. ترتيبات مصرية للقاء بين عباس كامل و نفتالي بينت

الجمعة 18 يونيو 2021 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتصال من السيسي .. ترتيبات مصرية للقاء بين عباس كامل و نفتالي بينت



القاهرة / وكالات /

كشفت مصادر مصرية عن مساع حثيثة من القاهرة لترتيب لقاء بين رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل و رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينت، لإعادة تنظيم الملفات المشتركة بين القاهرة وتل أبيب، على ضوء التغيرات الداخلية في الحكومة الإسرائيلية، بالإضافة إلى تنسيق الملفات الشائكة، التي يأتي على رأسها ملف التهدئة مع فصائل المقاومة في قطاع غزة، وتثبيت وقف إطلاق النار.


وأوضحت المصادر أن الترتيبات المصرية، والتي تأتي بتنسيق مع الجانب الأميركي، تتضمن إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبينت.

وأشارت، في الوقت ذاته، إلى أن حالة الارتباك الداخلي في إسرائيل من شأنها التسريع بتلك الترتيبات، في وقت تسعى فيه الحكومة الجديدة لتسكين الملفات المشتعلة لتمهيد الأرض أمامها، وتجاوز العقبات التي كان يسعى رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، لوضعها في محاولته لعرقلة الحكومة الجديدة.

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