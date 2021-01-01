اقتراح مصري جديد لدخول المنحة القطرية لغزة .. وهذا هو رد السلطة الفلسطينية ..

رام الله / سما /

كشفت صحيفة "العربي الجديد"، اليوم الجمعة،عن وجود مناقشات مصرية قطرية، حول ملف الأوضاع في غزة، وإعادة إعمار القطاع.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرية، قولها، "إن المشاورات تتضمن مقترحاً بإدخال المنحة القطرية عبر مصر، فيما يتعلق بالشق الخاص بالمشتقات البترولية، والوقود اللازم لمحطة كهرباء غزة، بحيث يتم نقل الأموال الخاصة بالمشتقات البترولية للقاهرة، ومن ثم تقوم بدورها بإدخال تلك المشتقات والسولار اللازمة للمحطة، عبر معبر رفح، وتسليمه لإدارة "الأونروا" بالقطاع.

وأوضحت المصادر أن المقترح الجديد، يأتي بتوافق مع حركة "حماس"، لافتة إلى أن هناك جهوداً ومفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لإقناعه بتلك الخطوة، في وقت يشهد المقترح رفضاً كبيراً من جانب السلطة الفلسطينية التي تتمسك بمرور احتياجات قطاع غزة من الوقود عبر معبر بيت حانون، في إطار تنسيق ثلاثي بين الجانب الإسرائيلي، و"الأونروا"، والسلطة الفلسطينية.

وفي سياق آخر، أكدت المصادر أن القاهرة نجحت بشكل كبير في تفويت الفرصة أمام اندلاع مواجهات عسكرية جديدة، نتيجة "مسيرة الأعلام"، وحالة التأهب لدى فصائل المقاومة للتصعيد والرد على أية خروقات وانتهاكات لوقف إطلاق النار، مشيرة، في الوقت ذاته، إلى أن "الجهد المصري الذي جرى في هذا الإطار، سيكون بمثابة كارت ضامن للحكومة الإسرائيلية الجديدة للسيطرة على الأوضاع، ما دام هناك تنسيق مشترك".