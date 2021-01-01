الاحتلال يغلق كافة الطرق المؤدية إلى بيتا في نابلس

رام الله / سما /

​أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم كافة الطرق المؤدية إلى قرية بيتا جنوب نابلس .

وقالت مصادر محلية فلسطينية أن جرافات الاحتلال قامت بإغلاق الطرق الفرعية من الجهة الغربيه من القرية بالسواتر الترابية الأمر الذي يعني إغلاق كافة مداخل ومخارج القرية بعد إغلاق المدخل الرئيسي للقرية قبل شهر تقريبا بالمكعبات الاسمنتية .

ويأتي قرار الإغلاق بعد ساعات إلى دعوة وجهتها لجنه التنسيق الفصائلي في بيتا إلى اعتبارا يوم الجمعة يوم تصعيد على الشوارع الرئيسية للقرية ومنع دخول المنتجات الزراعية الإسرائيلية إلى حسبه بيتا .