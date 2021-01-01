  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يغلق كافة الطرق المؤدية إلى بيتا في نابلس

الجمعة 18 يونيو 2021 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق كافة الطرق المؤدية إلى بيتا في نابلس



رام الله / سما /

​أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم كافة الطرق المؤدية إلى قرية بيتا جنوب نابلس .

وقالت مصادر محلية فلسطينية أن جرافات الاحتلال قامت بإغلاق الطرق الفرعية من الجهة الغربيه من القرية بالسواتر الترابية الأمر الذي يعني إغلاق كافة مداخل ومخارج القرية بعد إغلاق المدخل الرئيسي للقرية قبل شهر تقريبا بالمكعبات الاسمنتية .

ويأتي قرار الإغلاق بعد ساعات إلى دعوة وجهتها لجنه التنسيق الفصائلي في بيتا إلى اعتبارا يوم الجمعة يوم تصعيد على الشوارع الرئيسية للقرية ومنع دخول المنتجات الزراعية الإسرائيلية إلى حسبه بيتا .

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب .. إدارة بايدن لا تنوي إطلاق مبادرة جديدة في الملف الفلسطيني قريبا

البالونات الحارقة : هل تتجه اسرائيل الى تصعيد عسكري أم تتبع تكتيك آخر لـ"تهدئة الخواطر"؟

قناة عبرية : الأردن يتخلى نهائيا عن "قناة البحرين" مع إسرائيل

الجهاد الاسلامي: المعركة المقبلة حول القدس ستكون حربا إقليمية

هآرتس: ” بينيت-لبيد… بين الحماسة الزائدة والخوف من “تحطيم القواعد”

المتطرف بن غبير يصاب بالرعب إثر مقطع فيديو يهدد حياته على وسائل التواصل

موقع عبري: "الليكود" يشهد صراعاً داخلياً على خلافة نتنياهو

الأخبار الرئيسية

الرئيس يجري ترتيبات داخلية.. الفلسطينيون يستعدون لمحادثات مباشرة مع الإسرائيليين

المقاومة: لن نسمح للإحتلال بفرض قواعد اشتباك جديدة

المقاومة تسقط طائرة مسيرة "إسرائيلية" غرب مدينة غزة

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

أول تعليق من حماس على قصف الطائرات الحربية مواقع للمقاومة في قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية