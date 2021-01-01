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الطقس.. أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة في باقي المناطق

الجمعة 18 يونيو 2021 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس.. أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة في باقي المناطق



رام الله / سما /

​ يكون الجو، اليوم الجمعة، غائماً جزئياً معتدلاً في المناطق الجبلية إلى حار نسبي في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بقليل ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافي معتدلاً في المناطق الجبلية إلى حار نسبي في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأحد: يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين: يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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