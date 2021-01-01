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كوخافي يأمر الجيش بالاستعداد لأي سيناريو بعد انتهاء القصف على غزة

الجمعة 18 يونيو 2021 12:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوخافي يأمر الجيش بالاستعداد لأي سيناريو بعد انتهاء القصف على غزة



القدس المحتلة/سما/

أمر رئيس أركان الاحتلال أفيف كوخافي، مساء الخميس، الجيش "الإسرائيلي" بالاستعداد لأي سيناريو بعد انتهاء الضربات الجوية على قطاع غزة.

ووفق الاعلام العبري، فقد أجرى كوخافي تقييمًا للوضع، تضمن تعليمات بزيادة الجاهزية والاستعداد لمجموعة متنوعة من السيناريوهات، بما في ذلك استئناف الأعمال القتالية في مواجهة "العمليات الإرهابية" المستمرة في قطاع غزة. وفق قوله.

وكانت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" شنت غارات جوية على أنحاء متفرقة بقطاع غزة طالت مواقع للمقاومة الفلسطينية، فيما يزعم الاحتلال إن القصف يأتي ردا على إطلاق البالونات من غزة.

#أفيف كوخافي #قطاع غزة

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