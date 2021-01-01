المقاومة تسقط طائرة مسيرة "إسرائيلية" غرب مدينة غزة

غزة/سما/



تمكنت المقاومة الفلسطينية مساء اليوم الخميس، من إسقاط طائرة مسيرة للاحتلال في مدينة غزة، وذلك خلال الغارات التي شنت على القطاع، واستهدفت مواقع تتبع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

ونقلت قناة الأقصى الفضائية عن مصادر خاصة "أن المقاومة أسقطت طائرة مسيرة للاحتلال، بالمنطقة الغربية لمدينة غزة، وذلك بعد استهدافها بالمضادات الأرضية".

وأفاد مراسلنا في مدينة غزة بسماع دوي انفجار عنيف، أعقبة مشاهدة جسم يسقط محترق في المنطقة الغربية لمدينة غزة، وذلك خلال تحليق لطيران الاحتلال الحربي والاستطلاع.



وشنت طائرات الاحتلال الحربية في قوت سابق عدة غارات على قطاع غزة، شملت أهدافًا تتبع كتائب القسام في منطقة بيت لاهيا وشرق جباليا، بالإضافة إلى موقع في منطقة معًا بخانيونس جنوب القطاع.

وقال المتحدث باسم حركة حماس، فوزي برهوم، أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمواقع المقاومة ما هو إلا مشاهد استعراضية لحكومة الاحتلال الجديدة من أجل ترميم معنويات جنوده وقادته التي انهارت أمام صمود وضربات المقاومة في معركة سيف القدس.

وأضاف في تصريح مساء اليوم الخميس، "إن ارتكاب الاحتلال أيّ حماقات تستهدف شعبنا ومقاومتنا ستكون المقاومة، وعلى رأسها كتائب القسام، ستكون له بالمرصاد دفاعًا عن أهلنا وشعبنا ومقدساتنا، وهذا واجب وطني وديني وأخلاقي، ونحن عازمون على تأديته وانتزاع حقوق شعبنا مهما كلفنا من ثمن".





وتابع "إن المقاومة الباسلة هي من يحدد قواعد وطبيعة المعركة، وما معركة سيف القدس ببعيدة، بل لا زلنا في ظلالها، حيث ثبتنا معادلة القدس في قلب المواجهة ولن يجد العدو من مقاومتنا الا ما يسوؤه".