أول تعليق من حماس على قصف الطائرات الحربية مواقع للمقاومة في قطاع غزة

غزة/سما/

علق المتحدث باسم حركة "حماس" فوزي برهوم مساء يوم الخميس على قصف الإحتلال الإسرائيلي مواقع للمقاومة في قطاع غزة.

وقال برهوم في تصريح وصل وكالة سما "إن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمواقع المقاومة ما هو إلا مشاهد إستعراضية للحكومة الجديدة من أجل ترميم معنويات جنوده وقادته التي انهارت أمام صمود وضربات المقاومة في معركة سيف القدس.

وأضاف " إن ارتكاب الاحتلال أيّ حماقات تستهدف شعبنا ومقاومتنا ستكون المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام له بالمرصاد دفاعًا عن أهلنا وشعبنا ومقدساتنا، وهذا واجب وطني وديني وأخلاقي، ونحن عازمون على تأديته وانتزاع حقوق شعبنا مهما كلفنا من ثمن.

وتابع" إن المقاومة الباسلة هي من يحدد قواعد وطبيعة المعركة، وما معركة سيف القدس ببعيدة، بل لا زلنا في ظلالها، حيث ثبتنا معادلة القدس في قلب المواجهة ولن يجد العدو من مقاومتنا الا ما يسوؤه.

وفي سياق متصل قال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع عبر صفحته غلى فيس بوك أن" المقاومة لديها ما تملكه؛ لبقاء الاحتلال في فشله وترسيخ المعادلة معه وهو يدرك ذلك.