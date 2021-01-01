غارات إسرائيلية على قطاع غزة..فيديو

غزة/سما/

أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية، ليلة الخميس، على أهداف في قطاع غزة، حسب ما ذكرت مصادر أمنية وميدانية.

وقالت المصادر أن الطائرات الحربية قصفت موقعا تابع للمقاومة شمال بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة ب4 صواريخ.

وأوضح شهود عيان أن النيران اشتعلت في الموقع المستهدف، دون تسجيل إصابات حتى اللحظة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على موقعا للمقاومة الفلسطينية في منطقة معن بخانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا أن طائرات الاحتلال استهدفت ارض زراعية بصاروخ من الاستطلاع شمال غرب غزة مقابل صالة الحرية.

وأضاف أن طائرات الاحتلال استهدفت موقع الإدارة المدنية شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وذكر المراسل العسكري للقناة 13 العبرية أور هيلار أن "الجيش "الإسرائيلي" يقصف الآن أهدافا تابعة لحماس في قطاع غزة ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة.

وأضاف" الهجوم الحالي في غزة يتم بواسطة طائرات حربية من عدة أسراب مزودة بقنابل ثقيلة ضد أهداف عسكرية لحمـاس.

وقالت اذاعة جيش الاحتلال نقلا عن مسؤول أمني : الهجوم الليلة على قطاع غزة أوسع بكثير مما كان عليه الليلة قبل الماضية.

وأفاد المراسل العسكري لـمعاريف:أن 4 أهداف ضربت حتى الآن بمجمل 10 أهداف في كل هدف منها .. موقع تدريب وحفر إطلاق صواريخ.

وأشارت القناة 12 العبرية تستمر حتى الآن موجة القصف الواسعة لسلاح الجو ضد أهداف في قطاع غزة

وقال مراسل ريشت كان أن القصف على غزة هو الأعنف منذ ذروة عملية "حارس الأسوار"، أصوات الانفجارات سمعت في أسدود وكريات ملاخي على بعد عشرات الكيلو مترات من حدود غزة











يتبع..