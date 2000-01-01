“حارس الأسوار”: نقل الصراع من الأطراف (الضفة و غزة) إلى القدس وقلب "اسرائيل"؟

القدس المحتلة / سما / الهدهد

مناحم كلاين ويوحنان تصوريف/ معهد دراسات الامن القومي

خلال العملية الأخيرة في غزة ، نضجت ظاهرة بدأت في نهاية القرن الماضي – الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من الضفة الغربية وغزة انتقل إلى الداخل – القدس والمدن المختلطة. من الآن فصاعدًا ، يجب إجراء أي عملية سياسية مستقبلية بشكل مختلف ، حيث لم تعد الافتراضات التي كانت موجودة في الجولات السابقة من المناقشات ذات علاقة بالوضع الان.

عكست عملية “حارس الأسوار” ، وبالمسمى الفلسطيني “سيف القدس” نضجت سلسلة من العمليات التي بدأت في نهاية القرن العشرين والتي أضيفت إليها تطورات نشأت بعد عام 2000 – الانتفاضة الثانية. تضع هذه العمليات السكان اليهود والعرب الذين يعيشون بين الأردن والبحر الأبيض المتوسط ​​في واقع جديد ، حيث تحول تركيز الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من الأطراف ، بما في ذلك قطاع غزة ، إلى القدس وقلب البلاد. لذلك ، إذا تم تجديد العملية السياسية ، فلن يركز النقاش على الانتقال من الحكم العسكري إلى الحدود السياسية ، بل من واقع نظام واحد إلى واقع الدولتين. يجب أن يسبق تفكيك السيطرة الإسرائيلية النقاش حول موقع الحدود وطابعها. كما أن التمييز بين القضايا المتعلقة بالرواية التي يصعب حلها (اللاجئين والقدس) والقضايا الأسهل نسبيًا ذات البعد الفني (السيادة الفلسطينية والمستوطنات) لم يعد صالحًا أيضًا. أصبحت جميع القضايا جوهرية ويحتاج كلا الجانبين إلى الاستعداد للمقايضة جديدة في المفاوضات. علاوة على ذلك ، فإن الصعوبة التي ينطوي عليها صياغة ترتيب ما اليوم تعد أكبر مما كانت عليه في التسعينيات وهي متداخلة فيما بينها بشكل كبير . لذلك يوصى قبل المفاوضات بأن يتوصل كل طرف إلى اتفاق داخلي في داخله حول قواعد الحسم.

خلال سنوات عملية أوسلو ، وعلى خلفية محاولات إحداث انفراجة نحو تسوية سياسية وإقليمية بين “إسرائيل” والفلسطينيين ، اتسعت الفجوات بين الطرفين بل اتسعت حتى وصل الحوار إلى طريق مسدود مستمر. علاوة على ذلك ، هناك فجوة بين النقاش السياسي والواقع على الأرض. أثناء جولات المحادثات – كامب ديفيد 2000 وأنابوليس 2007 – 2008 – تمت مناقشة خطوط الحدود المحتملة المختلفة للتسوية الدائمة ، في الميدان ، الفرق بين أراضي “إسرائيل” السيادية في خطوط 1967 ومناطق سيطرتها خارجها غير واضحة. سواء كان ذلك كتكتيك تفاوضي أو بقصد وقف العملية السياسية ، من بين أمور أخرى ، ردًا على ضغوط اليمين الإسرائيلي ، منذ اتفاقيات أوسلو ، وسعت “إسرائيل” مساحة المستوطنات وعدد سكانها. كأفراد وكمجتمعات منظمة في البلديات والمجالس المحلية ، يخضع هؤلاء للقانون الإسرائيلي ومؤسساته.

*في الوقت نفسه ، أدى العنف الفلسطيني الشديد في الانتفاضة الثانية إلى تدفق العديد من القوات العسكرية وجهاز الأمن العام إلى الضفة الغربية وقطاع غزة. التفرقة بين المناطق (أ) و (ب) و (ج) المنصوص عليها في اتفاقيات أوسلو غير واضحة. ينتشر وكلاء السيادة الإسرائيلية في جميع المناطق الواقعة بين نهر الأردن والبحر ويمارسون ممارسات سيطرة فعالة هناك. أدى تفكك المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية بشكل عام والجدل الحدودي بشكل خاص منذ عام 2014 (الذي بدأه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري) إلى تكثيف مبدأ النظام الواحد ، الذي تعتبر فيه السلطة الفلسطينية في الواقع “مقاولًا أمنياً من الباطن” “لإسرائيل”. يقوم هذا النظام على مبدأ الفصل بين المجموعات السكانية الفلسطينية: الفلسطينيون من مواطنو إسرائيل ، المقيمون الدائمون في القدس الشرقية ، أفراد الضفة الغربية وأهالي قطاع غزة. يتم منح كل مجموعة سلة مختلفة من الحقوق والوضع السياسي. وتجدر الإشارة إلى أن إخلاء المستوطنات من قطاع غزة (2005) لم ينه السيطرة الإسرائيلية بل أخرجها من المنطقة. هكذا يختلف القطاع عن الضفة الغربية ، حيث يوجد في نفس المنطقة مجموعتان سكانيتان ، لهما وضع قانوني مختلف.*

لطالما كانت القدس مركزًا رمزيًا للصراع الإسرائيلي الفلسطيني ، وهي في الوقت الحاضر أيضًا مركزه الرئيسي. كانت طقوس اليهود في الحرم القدسي ، والسيادة على الموقع وتقسيم القدس ، في قلب الجدل في كامب ديفيد 2000 ، وبعد ذلك أصبحت طقوس اليهود الأفراد في الحرم القدسي من ظاهرة نادرة الى حالة متنامية، مما زاد عدد زوار الموقع اليهود. وبتشجيع من حاخامات الصهيونية الأرثوذكسية ، ردا على ذلك ، نشأت المنظمات المدنية الفلسطينية للنضال من أجل منع تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي الشريف. علاوة على ذلك ، ومن أجل منع تقسيم القدس حسب المخطط الذي اقترحه الرئيس كلينتون نهاية عام 2000 ، فقد زاد عدد المستوطنين داخل الأحياء الفلسطينية ، وتدير الجمعيات نيابة عنهم مواقع سياحية وآثارًا في سلوان ، والتي تجذب أعدادًا كبيرة من المستوطنين والحشود. في الوقت نفسه ، تعمل “إسرائيل” على منع أي نواة للقيادة الحضرية الفلسطينية وأي نشاط يتعلق بالسلطة الفلسطينية. اجتذب فضاء القيادة إليه منظمات عفوية لنضال غير عنيف نجح في إجبار “إسرائيل” على تغيير سلوكها: إزالة البوابات المغناطيسية عند مدخل الحرم القدسي (2017) وإزالة حواجز الشرطة في ساحة باب العامود قبل النزاع. في مايو الماضي.

يمكن تلخيص ذلك على النحو التالي: تحول مركز ثقل الصراع تدريجياً من الأطراف إلى قلب الصراع في القدس ووسط البلاد ومن قطاع غزة وتلال الضفة الغربية إلى قلب البلاد. . تم تلقي الدليل الأول على ذلك في تشرين الأول (أكتوبر) 2000 ، عندما قام “الفلسطينيون الإسرائيليون” بدور عنيف في الانتفاضة الثانية.اليوم هناك حركة ذات اتجاهين. من “أراضي إسرائيل” قبل حرب 1967 إلى المناطق المحتلة هناك ، ومن هناك إلى قلب البلاد. نواة تستقر كمجموعة في المدن المختلطة “لفسطنتها”.هؤلاء ليسوا أفرادًا يأتون للعيش للتفاعل مع طبيعة المكان ، لكنهم مجموعات تريد تغيير هوية هذه المدن. خلال “حارس الأسوار” ، جاءت مجموعات مسلحة من المستوطنات إلى المدن المختلطة لحماية رفاقهم. من ناحية أخرى ، جاءت مجموعات من المواطنين الفلسطينيين في “إسرائيل” من مدن أخرى لحماية إخوانهم. في الواقع ، كان هناك نوع من الحرب الأهلية على نطاق ضيق. في أعقاب هذه الاشتباكات ، نفذت الشرطة وجهاز الأمن العام في المدن المختلطة ممارسات كانت مطبقة حتى الآن في الضفة الغربية. استخدموا أجهزة مراقبة إلكترونية واعتقلوا أكثر من الفي “فلسطيني إسرائيلي” وعشرات من اليهود بهدف الاستجواب والردع. لم يعد كتاب الصراع الجديد هو الكتاب الجغرافي الذي يتجه إليه التوسع اليهودي ، أي الضفة الغربية ، بل الكتاب الإثني في المدينة: سلوان ، الشيخ جراح ، العيسوية ، عكا ، اللد ، الرملة ، حيفا ، بئر السبع ، وادي عارة. يطلق الفلسطينيون على هذه العملية اسم عملية “خليلة -استحضار نموذج الخليل”.

في الواقع الحالي ، المشكلة الديمغرافية للنصف اليهودي من السكان بين الأردن والبحر ليست مستقبلية بل حاضرة. تعمل مصادر في اليمين الإسرائيلي على تكثيف خطاب الدولة اليهودية وتفوق المواطنين اليهود على “الفلسطينيين الإسرائيليين”. صعود الوعي الإثني القومي يعزز الدوافع الدينية في هويات كلا الطرفين. الاشتباكات في الحرم القدسي هي تعبير عن ذلك ، وكذلك حرق الكنيس في اللد وحرق المساجد في الضفة الغربية.

يؤثر الانتقال من الصراع الحدودي إلى الصراع العرقي في ظل نظام واحد على “الفلسطينيين الإسرائيليين”. نشأ بينهم جيل شاب أكثر فخراً وانخراطًا في المجتمع الإسرائيلي من أسلافه.

في الوقت نفسه ، منذ اتفاقيات أوسلو ، كانت هناك زيادة في العلاقات التجارية والأكاديمية والسياسية بينهم وبين الضفة الغربية وفي علاقاتها الوطنية مع الفلسطينيين بشكل عام.

إن إضفاء الطابع الإسرائيلي والفلسطيني عليهما هما تعبيران عن نفس العملية ، والتي يوجد توتر بينها ، حيث يوجد توقع متزايد للمساواة المدنية والالتزام بالهوية العرقية الفلسطينية.

كلما شحذ الجانب اليهودي الإسرائيلي العامل الإثني على حساب المساواة المدنية ، كلما عزز المواطنون الفلسطينيون في “إسرائيل” هويتهم العرقية.

منذ عام 2008 ، لم يحاول النظام الدولي التوسط بين الطرفين في محاولة للتوصل إلى اتفاق دائم. لقد أراد جون كيري فقط عدم قطع الطريق أمام حل الدولتين في عام 2014. اليوم لم يتم حتى محاولة مماثلة. لقد حولت الاتفاقات الإبراهيمية القضية الإسرائيلية الفلسطينية من إجماع عربي إلى موضوع هامشي لدول عربية معدودة، وحتى إجماع ثنائي إسرائيلي فلسطيني. توصل الكثير في “إسرائيل” وحول العالم إلى استنتاج مفاده أن نظامًا واحدًا لا رجوع فيه. ويعتقدون أن ما أصبح هو هذا النظام، مع تغليب التفوق اليهودي.

أدى فشل المفاوضات مع “إسرائيل” إلى حرمان إدارة أبو مازن من التأييد الشعبي. إنه يعتمد على الأجهزة الأمنية والقوة التي في حوزته القوة التي تمتلكها “إسرائيل”. أدى التعاون مع “إسرائيل” وحكومة أبو مازن الاستبدادية إلى انهيار المجتمع السياسي في الضفة الغربية. رفع الإعلان عن الانتخابات في السلطة الفلسطينية التوقعات بإعادة تنظيم النظام السياسي ، وبقدر حجم التوقعات ، حجم خيبة الأمل بإلغائها. دخلت حماس إلى الفضاء السياسي ، بعد أن خضعت لعملية تسييس منذ عام 2006 من حركة أصولية دينية إلى حركة قومية دينية لا ترغب في الاعتراف رسميًا بدولة “إسرائيل” ولكنها توافق على إقامة دولة فلسطينية على طول خطوط 1967.